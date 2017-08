In-Kyung Kim fait son entrée dans le top 10 mondial

Championne de l’Omnium britannique de la LPGA, la Sud-Coréenne In-Kyung Kim a grimpé de 12 places pour aboutir au neuvième rang du classement mondial publié lundi.

Il s’agit d’ailleurs de son premier titre majeur en carrière.

So Yeon Ryu, de la Corée du Sud, est toujours au sommet, devant l’Américaine Lexi Thompson et la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn. La Sud-Coréenne Sung Hyun Park et la Néo-Zélandaise Lydia Ko complètent le top 5.

La Canadienne Brooke M. Henderson a glissé de trois places et se retrouve maintenant 12e.

La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc est 224e alors qu’Anne-Catherine Tanguay se situe au 345e échelon.

Adam Hadwin 48e

Chez les hommes, malgré sa récente victoire lors de l’Omnium Bridgestone, le Japonais Hideki Matsuyama a conservé le troisième rang mondial.

Le golfeur nippon a d’ailleurs remis une carte de 61 lors de sa ronde finale dimanche, égalant un record de parcours.

Il est toujours devancé par les Américains Dustin Johnson et Jordan Spieth, respectivement premier et deuxième.

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy est demeuré quatrième, devant les Espagnols Sergio Garcia et Jon Rahm.

Le seul changement au sein du top 10 est l’entrée de Rickie Fowler en 10e place, lui qui a fait un bond d’un rang pour passer devant son compatriote américain Brooks Koepka.

De son côté, le Canadien Adam Hadwin se retrouve désormais en 48e place, lui qui était 56e avant de terminer cinquième à l'Omnium Bridgestone. Ses compatriotes Mackenzie Hughes, Graham DeLeat, Nick Taylor et David Hearn occupent les 112e, 117e, 196e et 204e, dans l’ordre.