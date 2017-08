Du tennis à la hauteur...

Publié aujourd'hui à 18h35

Mis à jouraujourd'hui à 18h39

L’image est saisissante.

Rafael Nadal et Dominic Thiem, respectivement 2e et 7e joueurs mondiaux, s’échangent des balles sur un mini court de tennis installé au sommet du mât du Stade olympique de Montréal. Voyez les images dans la vidéo, ci-dessus.

Bien sûr, l’idée n’est pas nouvelle. Tous ont déjà vu des coups de tennis ou de golf au sommet du fameux hôtel de Dubaï, le Burj Al Arab, dans l’espace d’un héliport situé à une hauteur de 300 mètres ( pieds).

La petite surface sur ce mât olympique se trouve, elle, à 165 mètres de hauteur. Cela n’en a pas produit des séquences moins spectaculaires comme on a pu le voir dans la vidéo produite par l’équipe de la Coupe Rogers et de Tennis Canada,

Un vieux rêve d’Eugène

C’était une idée, un vieux rêve d’Eugène Lapointe, grand manitou de la Coupe Rogers, remontant à une quinzaine d’années.

«À l’époque, on m’avait dit que c’était impossible, se souvient Lapierre. Parce qu’on disait qu’il était impossible d’installer quoi que ce soit sur le toit de cette tour du stade. Mais je suis revenu à la charge avec la nouvelle administration de la RIO, l’an dernier, avant le tournoi féminin de 2016.

«M. Michel Labrecque et ses aides étaient emballés et on voulait le faire avec les sœurs Williams. Cette année, on s’est pris un peu plus d’avance et ça tombait bien, de surcroit, avec le 375e anniversaire de la ville... car ces images auront un très grand rayonnement à travers le monde.»

Les gens de la RIO ont fait le nécessaire pour la surface. Mais ensuite, il a fallu obtenir un permis pour tourner des images avec un drone. À cette hauteur, il fallait attendre un mois pour obtenir le permis de Transport Canada. Heureusement, ils ont collaboré en accélérant la démarche.

On avait bien sûr pensé à un hélicoptère, si les drones n’avaient pas eu accès... ou encore à de grandes perches au bout desquelles les caméras avaient été disposées. Mais le résultat du tournage avec le drone a été parfait.

Et les joueurs aiment ça?

Curieusement, ce sont les joueurs qui sont les moins difficiles à convaincre.

«Il suffit d’en parler à leurs agents, bien sûr. Mais je n’ai entendu aucune hésitation quand nous en avons parlé à ceux de Nadal et de Thiem. On leur montre une photo du stade et rapidement, ils saisissent que ce serait spectaculaire et même que ça contribuera à leur image.

«J’aimais bien ce choix, car Nadal représente une des belles légendes du tennis alors que Thiem fait partie des futurs membres du Top 3.»

Bien sûr, il faut faire attention. La prudence est de mise et les joueurs savent qu’ils ne doivent pas trop courir ou s’approcher du bord. C’est, vous le devinez, le vent qui représente le plus grand problème.

Sortir le tennis du court

Outre ces fameux échanges avec Roger Federer et Andre Agassi, en 2005, au sommet du Burj Al Arab, il y a eu d’autres démarches du genre alors que récemment, Federer et Tomas Berdych ont échangé sur un bateau naviguant sur le fleuve Vltava, à Prague, afin de promouvoir la prochaine Coupe Laver en République Tchèque, fin septembre.

On avait déjà improvisé un petit court de terre battue, sur les toits de Paris, une année où on voulait promouvoir le tournoi de Roland Garros.

Non, l’idée n’est pas nouvelle. Mais elle est toujours bonne.

«L’ATP adore ça. La WTA l’aurait adorée également, si ça s’était avéré, l’an dernier. Il savent quel rayonnement ce type de vidéo peut avoir et ça attire des internautes à travers la planète.»

L’idée d’Eugène Lapierre a été réalisée avec succès, pour son plus grand plaisir. Et le nôtre.