Don Baylor n'est plus

Joueur par excellence de la Ligue américaine en 1979, l’ancienne vedette des Angels de la Californie Don Baylor a rendu l’âme à 68 ans, lundi.

En plus de sa carrière de joueur, Baylor a été gérant pendant plusieurs années dans le baseball majeur. Il avait notamment été le premier entraîneur des Rockies du Colorado, en 1993. Baylor a aussi dirigé les Cubs de Chicago, de 2000 à 2002.

À l’époque où il foulait le terrain, surtout comme voltigeur ou frappeur de choix, Baylor a surtout joué pour les Angels, les Orioles de Baltimore et les Yankees de New York. Il a également porté les couleurs des Red Sox de Boston, des Athletics d’Oakland et des Twins du Minnesota.

Il faisait partie des Twins, en 1987, lors de la conquête de la Série mondiale.

En 19 saisons dans le baseball majeur, Baylor a participé à 2292 rencontres. Il a totalisé 2135 coups sûrs, dont 338 circuits.