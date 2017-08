Darren Daulton s'éteint à 55 ans

L’ancien receveur des Phillies de Philadelphie Darren Daulton est décédé à 55 ans, ayant succombé dimanche à un cancer du cerveau.

Daulton luttait avec la maladie depuis quelques années. En juillet 2013, il avait subi une intervention chirurgicale afin de retirer deux tumeurs.

En 1109 matchs avec les Phillies, Daulton a frappé 134 circuits et récolté 567 points produits. Il avait participé à 52 parties de saison régulière dans l’uniforme des Marlins de la Floride, en 1997, pour mieux conclure sa carrière en remportant la Série mondiale.

Daulton avait aussi pris part à la Série mondiale avec les Phillies, en 1993, mais la formation de Philadelphie s’était inclinée face aux Blue Jays de Toronto.

Sur une note individuelle, Daulton a participé trois fois au match des étoiles, soit en 1992, 1993 et 1995. En plus d’évoluer comme receveur, il a aussi joué un peu au champ extérieur de même qu’au premier but.