Une première journée enlevante!

C'est aujourd'hui que s'amorce enfin les volets masculin et féminin de la Coupe Rogers, à Montréal et à Toronto respectivement.

Les femmes donneront le coup d'envoi dès 11h à TVA Sports 2 alors que les hommes commenceront dès 12h30 à TVA Sports.

Quatre Canadiens feront notamment leur entrée en scène, soit Vasek Pospisil, Peter Polansky, Brayden Schnur et Françoise Abanda.

Ce sera également l'occasion de voir à l'oeuvre des joueurs spectaculaires tels que Gaël Monfils et Nick Kyrgios (16).

Les têtes de série Roberto Bautista Agut (12), Lucas Pouille (13) et John Isner (14) seront aussi en action.

Du côté féminin, ce sont cinq têtes de série qui seront de la partie, soit Venus Williams (9), Dominika Cibulkova (11), Jelena Ostapenko (12), Kristina Mladenovic (13) et Petra Kvitova (14).

Voyez tous les détails avec Eugène Lapierre dans la vidéo ci-dessus.

Horaire complet de la journée

Montréal

Court central

À 12h30 : Viktor Troicki (SRB) c. Nick Kyrgios (AUS/no 16)

Pas avant 12h30 : Steve Johnson (USA) c. Gaël Monfils (FRA)

Pas avant 18h30 : Juan Martin Del Potro (ARG) c. John Isner (USA/no 14)

Suivi de : Vasek Pospisil (CAN/WC) c. Peter Polansky (CAN/WC)



Court Banque Nationale



À 12h30 : Lucas Pouille (FRA/no 13) c. Jared Donaldson (USA)

Suivi de : David Ferrer (ESP) c. Kyle Edmund (GBR)

Suivi de : Brayden Schnur (CAN/WC) c. Richard Gasquet (FRA)

Pas avant 18h30 : Tim Smyczek (USA) c. Roberto Bautista Agut (ESP/no 12)



Court no 9



À 12h30 : Albert Ramos-Vinolas (ESP) c. Robin Haase (NED)

Suivi de : Donald Young (USA) c. Benoit Paire (FRA)

Suivi de : Diego Schwartzman (ARG) c. Reilly Opelka (USA)

Suivi de : Daniil Medvedev (RUS) c. Adrian Mannarino (FRA)



Court no 5



À 13h : Mischa Zverev (GER) c. Norbert Gombos (SVK)

Suivi de : Thomas Fabbiano (ITA) c. Ryan Harrison (USA)

Suivi de : Nicholas Monroe (USA) / Jack Sock (USA) c. Karen Khachanov (RUS) / Dominic Thiem (AUT)

Toronto

Court central

11 h : Barbora Strycova (CZE) c. Kristina Mladenovic (FRA/no 13)

Suivi de : Jelena Ostapenko (LET/no 12) c. Varvara Lepchenko (USA)

Suivi de : Petra Kvitova (CZE/no 14) c. Carla Suárez Navarro (ESP)

Suivi de : Venus Williams (USA/no 9) c. Irina-Camelia Begu ROU

Suivi de : Francoise Abanda (CAN) c. Lucie Safarova (CZE)



Grandstand



11 h : Roberta Vinci (ITA) c. Daria Kasatkina (RUS)

Suivi de : Lesia Tsurenko (UKR) c. Dominika Cibulkova (SVK/no 11)

Pas avant 17 h : Sloane Stephens (USA) c. Yulia Putintseva (KAZ)

Suivi de : Mariana Duque-Mariño (COL) c. Katerina Siniakova (CZE)

Court no 1

11 h : Lara Arruabarrena (ESP) c. Daria Gavrilova (AUS)

Suivi de : Kirsten Flipkens (BEL) c. Ana Konjuh (CRO)

Suivi de : Anastasija Sevastova (LET/no 15) c. Lauren Davis (USA)

Suivi de : Nadiia Kichenok (UKR) / Anastasia Rodionova (AUS) c. Shuko Aoyama (JPN) / Darija Jurak (CRO)

Court no 3

16 h : Johanna Konta (GBR) / Elina Svitolina (UKR) c. Andreja Klepac (SLO) / María José Martínez Sánchez (ESP)

Suivi de : Gabriela Dabrowski (CAN) / Jelena Ostapenko (LET) c. Eri Hozumi (JPN) / Miyu Kato (JPN)

Court no 4

11 h : Heather Watson (GBR) c. Naomi Osaka (JPN)

Suivi de : Ekaterina Alexandrova (RUS) c. Sachia Vickery (USA)

Suivi de : Timea Babos (HON/no 5) / Andrea Hlavackova (CZE/ no 5) c. Raquel Atawo (USA) / Daria Gavrilova (AUS)

Suivi de : Barbora Krejcikova (CZE) / Monica Niculescu ROU c. Christina Mchale (USA) / Asia Muhammad USA

Tous les matchs peuvent être changés de court et l’horaire dépend des conditions climatiques.