Coupe Rogers : l’horaire des matchs du mardi 8 août à Montréal

Avec le changement d’horaire du premier match du 10e joueur mondial ontarien Milos Raonic, les feux de la rampe se braqueront sur l’espoir canadien Denis Shapovalov, mardi à la Coupe Rogers.

Shapovalov, 143e joueur mondial invité dans le tableau principal par Tennis Canada, affrontera le Brésilien Rogerio Dutra Silva, 64e au classement de l’ATP, sur le court central du stade Uniprix à 14h30.

Parmi les autres matchs d’envergure, la 10e tête de série tchèque Tomas Berdych disputera sa première rencontre face au Géorgien Nikoloz Basilashvili sur le central avant le duel Shapovalov-Dutra Silva.

La Coupe Rogers de Montréal est présentée sur les ondes de TVA Sports jusqu'au 13 août.



L’horaire de la deuxième journée à la Coupe Rogers de Montréal



Court central



À 12h30 : Nikoloz Basilasvhili (GEO) c. Tomas Berdych (CZE/no 10)

Pas avant 14h30 : Denis Shapovalov (CAN/WC) c. Rogerio Dutra Silva (BRA)

Pas avant 18h30 : Jack Sock (USA) c. Pierre-Hugues Herbert (FRA/Q)

Suivi de : Diego Schwartzman (ARG) ou Reilly Opelka (USA) c. Dominic Thiem (AUT/no 3)

Court Banque Nationale



À 12h30 : Feliciano Lopez (ESP) c. Chung Hyeon (KOR)

Suivi de : David Goffin (BEL) c. Yuichi Sugita (JPN)

Suivi de : Kevin Anderson (RSA) c. Dudi Sela (ISR/Q)

Pas avant 18h30 : Jared Donaldson (USA) c. Benoit Paire (FRA)

Suivi de : Frank Dancevic (CAN)/Adis Shamasdin (CAN) c. Fabrice Martin (FRA)/Edouard Roger-Vasselin (FRA)

Court no 9



À 12h30 : Borna Coric (CRO/LL) c. Mikhail Youzhny (RUS)

Suivi de : Sam Querrey (USA) c. Vincent Millot (FRA/Q)

Suivi de : Roberto Bautista Agut (ESP)/David Ferrer (ESP) c. Daniel Nestor (CAN)/Vasek Pospisil (CAN)



Court no 5



À 12h30 : Paolo Lorenzi (ITA) c. Frances Tiafoe (USA)

Suivi de : Pablo Carreno Busta (ESP/no 11) c. Karen Khachanov (RUS)