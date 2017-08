Une quatrième victoire pour Martin Truex fils

Martin Truex fils a profité des arrêts de dernière minute de ses adversaires en fin de course pour prendre la tête lors du 88e de 90 tours et ainsi remporter le I LOVE NEW YORK 355 de la série Monster Energy de NASCAR sur le circuit de Watkins Glen, dimanche.

Truex a signé une quatrième victoire cette saison et une 11e en carrière dans la première série de stock-car américain. Matt Kenseth et Daniel Suarez ont complété le podium.

Kyle Busch, qui a remporté la course de la série XFINITY samedi, et Suarez ont mené le peloton lors des deux premiers segments de la course.

Truex compte maintenant 116 points d’avance au classement des pilotes, devant Busch.

La prochaine étape du championnat sera le Pure Michigan 400, qui sera disputé à Brooklyn, dimanche prochain.