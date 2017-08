Un grand chelem pour Matt Wieters dans la victoire

Matt Wieters a réussi un grand chelem, pour aider les Nationals de Washington à vaincre les Cubs au compte de 9-4, dimanche à Chicago.

Il s’agissait d’un troisième élan bon pour quatre points pour le receveur, en carrière.

Les visiteurs ont effectué une poussée de huit points au cours des trois dernières manches. Wieters a été à l’origine de cinq d’entre eux, alors qu’il a également permis à Anthony Rendon de croiser le marbre en vertu d’un ballon-sacrifice.

Rendon a par ailleurs produit deux points dans la victoire, tout comme Brian Goodwin. Il a entre autres été atteint d’un lancer alors que les buts été remplis, en huitième manche.

Willson Contreras a cogné deux longues balles en solo, dans la défaite. Il compte maintenant 21 circuits, cette saison. Le voltigeur Kyle Schwarber a également expédié la balle dans les gradins.

Javier Baez, avec un simple, a ouvert la marque en deuxième manche pour la formation new-yorkaise, poussant Ian Happ vers le marbre. Jason Heyward a pour sa part placé trois fois la balle en lieu sûr sans parvenir à toucher la plaque.

Le partant des Cubs Jon Lester a permis trois points, six frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches et deux tiers au monticule. Il a retiré sept adversaires sur des prises.

De l’autre côté, Erick Fedde a concédé quatre points, huit coups sûrs et quatre passes gratuites en cinq manches et un tiers, à son deuxième départ en carrière dans les majeures.

La victoire est allée au dossier de Brandon Kintzler (3-2), tandis que Carl Edwards fils (3-3) a subi la défaite, permettant quatre points en deux tiers de manches.