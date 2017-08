Sidney Crosby surprend des enfants à Halifax

Avant de visiter Rimouski, Sidney Crosby a amené la coupe Stanley dans sa Nouvelle-Écosse natale, dimanche à Halifax, où il a surpris les jeunes patients d’un hôpital pour enfants.

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, doubles champions en titre de la Ligue nationale de hockey (LNH), a été pris en photo lors de son passage par Philip Pritchard, le gardien du précieux trophée.

Everyone loves the #StanleyCup! Sid surprises kids at a local children's hospital. (Halifax, NS) @penguins @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/sCStH5QwNs