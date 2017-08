Rafael Nadal ne pense pas au premier rang mondial

Même s’il a l’occasion de retrouver le premier rang mondial avec une présence en demi-finales cette semaine à Montréal, Rafael Nadal conserve la même approche que par le passé.

Andy Murray possède 285 points d’avance sur Nadal au classement mondial, mais il est presque assuré de voir son avance s’effriter lors des prochains tournois. Il n’est d’ailleurs pas à Montréal cette semaine, ce qui ouvre toute grande la porte à Nadal, mais aussi à Roger Federer.

«Je n’y pense pas en ce moment. Je sais que je n’ai pas un tableau facile et je dois bien me préparer. Je veux continuer de jouer comme je le fais depuis le début de la saison et pour le reste, on verra», a déclaré le Majorquin en conférence de presse dimanche.

Ralenti par les blessures au cours des dernières années, l’Espagnol n’a pas trôné au sommet de la hiérarchie mondiale masculine depuis le 6 juillet 2014, soit un peu plus de trois ans. Le calendrier chargé est souvent évoqué comme le grand coupable des blessures aux meilleurs joueurs au monde comme celles subies récemment par Murray, Djokovic et Wawrinka, tous absents de la Coupe Rogers.

«Nous n’avons plus 21 ou 22 ans, relativise toutefois Nadal. La génération avant la nôtre, à notre âge, les joueurs avaient presque tous déjà pris leur retraite. Il faudrait avoir un système de points sur deux ans plutôt que sur un an. Cela protégerait un peu plus les joueurs et leur permettrait de prendre des moments de repos au cours de la saison. Si tu veux avoir une bonne position au classement, tu ne peux pas prendre beaucoup de congés.»

Chose certaine, à 31 ans, Nadal continue de souffler les amateurs de tennis avec ses performances aussi spectaculaires qu’à ses débuts, et ce, peu importe son rang mondial.

