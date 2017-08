Matt Joyce présente ses excuses

Le voltigeur des Athletics d’Oakland Matt Joyce a été suspendu deux matchs par le baseball majeur ce week-end pour avoir émis des propos homophobes à l’endroit d’un spectateur à Anaheim, lors d’un match contre les Angels de Los Angeles vendredi.

L’incident est survenu en huitième manche alors que Joyce venait de voir C.J. Cron le priver d’un coup sûr.

«Un partisan m’a crié des mots vulgaires qui étaient adressés à ma famille et j’ai laissé ma frustration et mes émotions prendre le dessus, a-t-il expliqué dans un communiqué. Je suis sincèrement désolé pour le langage inapproprié que j’ai utilisé et ces mots ne devraient jamais être employés, peu importe la situation [...] J’espère pouvoir aider la communauté LGBTQ dans ses efforts pour être traitée de façon juste et équitable. Je compte faire parler mes actions plus que tout après cet incident regrettable.»

L’athlète de 33 ans, qui en est à sa première saison à Oakland, avait discuté de l’incident avec les médias après la rencontre.

«Ce n’était pas le bon moment pour utiliser de tels propos, a-t-il dit. J’ai répliqué, et aussitôt que je l’ai fait, j’ai regretté puisque ça ne vaut même pas la peine de répondre.»

Le voltigeur des Blue Jays de Toronto Kevin Pillar a été suspendu plus tôt cette année pour avoir lancé des insultes homophobes au lanceur des Braves d’Atlanta Jason Motte, qui venait de le retirer sur des prises.