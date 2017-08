L'horaire des matchs de premier tour de la Coupe Rogers à Montréal

Tennis Canada a publié dimanche l’horaire des matchs de premier tour prévus lundi à la Coupe Rogers de Montréal.

Les amateurs québécois pourront assister au duel 100 % canadien entre les invités Vasek Pospisil et Peter Polansky, respectivement 72e et 115e joueurs mondiaux, sur le court central.

L’affrontement Pospisil-Polansky aura lieu après le match prévu pour 18h30 entre l’ancien quatrième joueur mondial argentin Juan Martin Del Potro et l’Américain John Isner, 14e tête de série.

Le vainqueur de la lutte fratricide canadienne décrochera un billet pour le deuxième tour et une chance de se mesurer au grand Roger Federer, deuxième favori.

Parmi les autres grands matchs de la journée, le duel du court central entre le Français Gaël Monfils et l’Américain Steve Johnson, tout comme celui entre le Français Richard Gasquet et l’invité canadien Brayden Schnur sur le court Banque Nationale, sont à surveiller.

La Coupe Rogers est diffusée sur les ondes de TVA Sports du 5 au 13 août.

Horaire des matchs du premier tour de la Coupe Rogers, lundi 7 juillet

Court central

À 12h30 : Viktor Troicki (SRB) c. Nick Kyrgios (AUS/no 16)

Pas avant 12h30 : Steve Johnson (USA) c. Gaël Monfils (FRA)

Pas avant 18h30 : Juan Martin Del Potro (ARG) c. John Isner (USA/no 14)

Suivi de : Vasek Pospisil (CAN/WC) c. Peter Polansky (CAN/WC)



Court Banque Nationale



À 12h30 : Lucas Pouille (FRA/no 13) c. Jared Donaldson (USA)

Suivi de : David Ferrer (ESP) c. Kyle Edmund (GBR)

Suivi de : Brayden Schnur (CAN/WC) c. Richard Gasquet (FRA)

Pas avant 18h30 : Joueur qualifié à identifier c. Roberto Bautista Agut (ESP/no 12)



Court no 9



À 12h30 : Albert Ramos-Vinolas (ESP) c. Robin Haase (NED)

Suivi de : Donald Young (USA) c. Benoit Paire (FRA)

Suivi de : Diego Schwartzman (ARG) c. joueur qualifié à identifier

Suivi de : Daniil Medvedev (RUS) c. Adrian Mannarino (FRA)



Court no 5



À 13h : Mischa Zverev (GER) c. joueur qualifié à identifier

Suivi de : Joueur qualifié à identifier c. Ryan Harrison (USA)

Suivi de : Nicholas Monroe (USA) / Jack Sock (USA) c. Karen Khachanov (RUS) / Dominic Thiem (AUT)



Tous les matchs peuvent être changés de court et l’horaire dépend des conditions climatiques.