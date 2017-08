Les Red Sox sur une lancée

Les Red Sox ont signé un sixième gain de suite, défaisant les White Sox de Chicago au compte de 6-3, dimanche après-midi à Boston.

Chris Young a été dominant au bâton, claquant deux longues balles. L’ancien des Yankees de New York a aussi réussi un double productif, concluant la rencontre avec cinq points produits.

Acquis récemment des Giants de San Francisco, Eduardo Nunez a également expédié un tir dans les gradins.

Doug Fister (2-5) a alloué trois points et huit coups sûrs en six manches et un tiers de travail. Craig Kimbrel a savouré son 27e sauvetage de la campagne.

Dans une cause perdante, Mike Pelfrey (3-10) a concédé six points, huit coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

Yolmer Sanchez a frappé deux coups sûrs dans la défaite, tout comme Yoan Moncada.