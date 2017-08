L'attaque des Yankees se réveille

Aaron Judge a claqué son 35e circuit de la saison et les Yankees de New York ont infligé un revers de 8-1 aux Indians, dimanche après-midi à Cleveland.

Les «Bombardiers du Bronx» ont ainsi enlevé les deux derniers duels de cette série de quatre.

Judge a conclu le duel avec trois points produits, ayant croisé le marbre à deux reprises.

Jacoby Ellsbury a pour sa part frappé un triple avec les buts remplis en sixième manche. Il a ensuite complété son tour des sentiers sur un simple de Ronald Torreyes.

De son côté, le joueur d’arrêt-court Didi Gregorius a placé la balle en lieu sûr à trois reprises.

Le partant Luis Severino (9-4) a excellé, allouant un point, deux coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers. Le droitier a retiré neuf rivaux sur des prises.

Sa seule erreur fut un circuit de Michael Brantley lors de la manche initiale.

Le revers est allé à fiche de Carlos Carrasco (10-5), qui a donné cinq points, six coups sûrs et deux passes gratuites en cinq manches et deux tiers.