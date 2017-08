Jay Cutler : un an et 10 millions $ avec les Dolphins

Tandis que nous vivons toujours dans un monde où Colin Kaepernick n’a pas d’emploi dans la National Football League (NFL), Jay Cutler s’est trouvé du boulot derrière la ligne de mêlée des Dolphins de Miami.

L’analyste télé de FOX Sports met sa nouvelle carrière en veilleuse et revient dans la NFL; selon ce qu’on rapporté plusieurs médias, dimanche, le quart-arrière a décroché une entente d’un an et 10 millions $ avec les Dolphins.

L’entraîneur-chef des Dolphins, Adam Gase, est reconnu pour avoir tiré le meilleur de Cutler lorsqu’il œuvrait à titre de coordonnateur offensif des Bears de Chicago en 2015. Les deux hommes entretenaient des discussions depuis mercredi.

L’athlète de 34 ans a été limité à cinq rencontres avec les Bears l’an passé en raison de diverses blessures. Il a complété 81 de ses 137 passes (59,1%) pour des gains de 1059 verges et quatre touchés, commettant cinq interceptions.

Dans la NFL, l’ex-porte-couleurs des Broncos de Denver a totalisé 32 467 verges et 208 majeurs par la voie aérienne, voyant 146 de ses relais être interceptés. Choix de premier tour (11e au total) de l’équipe du Colorado en 2006, il a été invité une fois au Pro Bowl.

Ryan Tannehill, quart numéro 1 des Dolphins, s’est blessé au genou gauche lors d’un entraînement, jeudi, et les Dolphins craignent maintenant qu’il soit contraint de passer sous le bistouri et de rater l’entièreté de la saison.