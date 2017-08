Conor McGregor prend mal les coups au corps, selon son ex-partenaire d'entraînement

Dans des déclarations qui pourraient ne s’avérer que des ripostes verbales vengeresses, Paul Malignaggi, désormais ex-partenaire d’entraînement de Conor McGregor en préparation à son combat de boxe contre Floyd Mayweather, a exposé une possible faiblesse dans le jeu de l’Irlandais.

Selon Malignaggi, McGregor prend mal les coups au corps.

«Cette semaine, je vais commencer à discuter un peu de ce qui s’est passé mardi, a écrit l’ancien champion du monde à propos de son désistement controversé samedi sur Twitter. Il pleurniche comme une fille quand on atteint son corps.»

Yea but this coming week I'll actually start to discuss a bit what happened Tuesday, he whimpers like a girl when he gets ripped to body lol https://t.co/lfcuILlubJ — Paul Malignaggi (@PaulMalignaggi) 6 août 2017

L’Américain de 36 ans avait annoncé jeudi qu’il laissait tomber McGregor. Ce dernier avait publié jeudi des photos de l’entraînement sur les réseaux sociaux où on voyait Malignaggi étendu au tapis lors d’une séance de sparring de 12 rounds tenue mardi et recevoir une gauche de McGregor en plein visage.



On comprend donc que Malignaggi s’est possiblement entraîné à nouveau mercredi avec McGregor et c’est là qu’il clame avoir donné du fil à retordre à la vedette de l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

«Je l’ai déchiré après mardi, je suppose qu’il n’a pas aimé se faire brasser (a** whippin, textuellement), alors il a publié des photos stupides jeudi et sautait le sparring ce jour-là.»

I did that after Tues work, I suppose the ass whippin didn't suit him so he posted dumb pics again by Thurs while skipping sparring that day https://t.co/e4TuiN1TS9 — Paul Malignaggi (@PaulMalignaggi) 6 août 2017

Malignaggi dit regretter s’être impliqué dans la préparation de McGregor. La semaine dernière, il n’avait pas précisé les motifs exacts de sa décision, citant toutefois «des trucs à l’extérieur du ring et certaines façons de faire au camp».

Pour sa part, McGregor n’a pas encore commenté le départ de Malignaggi, qui a disputé son dernier combat le 4 mars.

Le combattant d’arts martiaux mixtes et Mayweather, invaincu en 49 combats de boxe professionnelle, s’affronteront dans un duel très attendu le 26 août prochain au T-Mobile Arena de Las Vegas.