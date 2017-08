Catharine Pendrel remet ça

Que serait une Coupe du monde au mont Sainte-Anne sans un podium de Catharine Pendrel? Pour la huitième fois de sa carrière, la Canadienne est repartie de la montagne de Beaupré avec une médaille autour du cou, dimanche, à l’épreuve de cross-country.

Si la vététiste originaire du Nouveau-Brunswick n’a pas été en mesure de défendre son titre de championne au rendez-vous international annuel devant ses partisans, elle a tout de même signé son meilleur résultat de la saison avec une troisième position.

Meneuse incontestée au classement de la Coupe du monde, l’Ukrainienne Yana Belomoina a poursuivi sa domination en se couvrant d’or pour une troisième fois en 2017, tandis que la Française Pauline Ferrand-Prévot a causé la surprise en arrachant la médaille d’argent.

Pendrel a démarré en lion en livrant une chaude lutte aux deux futures médaillées durant les deux premiers tours, qu’elle a menés en majeure partie avant de flancher dans une montée à la troisième boucle.

«Je n’ai pas eu la même force mentale pour continuer à pousser aussi fort dans le tour suivant [le quatrième], alors j’ai simplement essayé de poursuivre ma course de mon côté et de faire bien ce que je pouvais faire bien», a expliqué la vétérane de 36 ans après la course.

«Cela dit, je ne peux pas être déçue [de cette troisième place]. Ç’aurait été incroyable que le drapeau canadien flotte au sommet durant l’hymne, mais j’espère me servir de ce momentum pour le reste de la saison.»

La gagnante respirait le bonheur après cet autre sacre qui l’assure pratiquement du maillot de championne de la saison. Belomoina aime particulièrement le tracé du mont Sainte-Anne.

«C’est une saison incroyable pour moi, a lancé la jeune femme toute menue. C’est un parcours technique, ici, mais j’aime ça. Il y a des descentes techniques, mais aussi trois montées difficiles, ce qui est bon pour moi.»

Du déjà-vu pour Batty

Comme à Rio, où elle avait soufflé dans le cou de sa compatriote Pendrel à l’arrivée, Emily Batty a terminé au pied du podium. Elle devra donc encore attendre avant de savourer une première victoire sur le circuit mondial.

«Je suis satisfaite. La foule m’a donné de l’énergie, comme je m’y attendais, a souligné l'athlète de 29 ans. Oui, j’avais de plus grandes ambitions, puisque le but est toujours de remporter une course, et il y a encore du travail à faire, mais je suis fière de ce que j’ai accompli aujourd’hui.»

L’Ontarienne se questionnait toutefois sur le temps nécessaire pour effectuer l’épreuve, qui était plus courte que prévu, selon elle. Elle s’attendait à rouler pendant environ 1 h 45 min plutôt que 1 h 19 min comme elle l’a fait pour les cinq tours.

«Je ne sais pas trop pourquoi les commissaires ont pris cette décision, et c’est sûr qu’avec un tour de plus, comme les règlements le stipulent, je crois que j’aurais pu me faufiler jusqu’en troisième place», a dit Batty.

Rochette dompte son rhume

Avec une 27e place, Maghalie Rochette a été la meilleure des trois Québécoises engagées. Aux prises avec un rhume, la vététiste de Saint-Jérôme n’était pas au sommet de sa forme.

«Je suis satisfaite malgré tout, car je n’avais pas grand-chose [comme énergie] et je me suis battue jusqu’à la fin, a dit celle qui conjugue le cross-country avec le cyclo-cross. Les spectateurs étaient incroyables, c’était fou, le son qu’on entendait.

Je n’avais d’autre choix que de donner le meilleur de moi-même.»



Résultats

Cross-country élite hommes

1. Nino Schurter (SUI) 1:31,51

2. Stéphane Tempier (FRA) + 10 s

3. Gerhard Kerschbaumer (ITA) + 21 sec

Élite femmes

1. Yana Belomoina (UKR) 1:17,50

2. Pauline Ferrand-Prévot + 44 s

3. Catharine Pendrel (CAN) + 1:14