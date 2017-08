Un record et un triomphe pour Hideki Matsuyama

Le Japonais Hideki Matsuyama a remis une carte de 61 pour égaler un record et remporter l’Invitation Bridgestone, étape des Championnats du monde de golf, au terme de la quatrième ronde, dimanche à Akron, en Ohio.

Le vainqueur a terminé le tournoi avec une fiche de 264 (-16), pour signer un deuxième gain en Championnats du monde en carrière. Les Américains Zach Johnson (68) et Charley Hoffman (66) ont respectivement pris les deuxième et troisième rangs, avec des rendements de 269 (-11) et 270 (-10).

Un record connu

Matsuyama a bien entamé sa journée de travail, alors qu’il a réalisé un aigle au deuxième fanion. Avec trois trous à jouer, le Nippon savait qu’il devait caler trois oiselets pour égaler le record sur ce parcours.

Le gagnant du jour faisait en effet partie du groupe de Tiger Woods, en 2013, lorsque ce dernier a établi la marque à battre.

«Je savais que le nombre était 61, a dit Matsuyama, dans des propos repris par le réseau TSN. J’y pensais au 16e. Je savais que si je retranchais un coup à la normale aux 16e, 17e et 18e trous, j’y parviendrais.»

Dustin Johnson (trois victoires) et Matsuyama se sont maintenant partagé les cinq dernières étapes des Championnats du monde.

Un bon résultat pour Hadwin

Adam Hadwin (69) a quant à lui pris le cinquième rang en vertu d’un rendement de 273 (-7). Les Britanniques Paul Casey (67), Rory McIlroy (69) et Russell Knox (68) ont également terminé au cinquième échelon.

Il s’agit d’un cinquième résultat dans le top 10 cette saison pour le représentant de l’unifolié, qui avait mis la main sur le trophée du Championnat Valspar plus tôt cette année. Il n’était toutefois pas parvenu à éviter le couperet depuis le 25 juin dernier.

Son compatriote Mackenzie Hughes a pour sa part remis sa meilleure carte de la semaine, à 68, pour terminer en 66e place avec un total de 289 (+9).