Arsenal s'impose aux tirs au but contre Chelsea

Arsenal a remporté le Community Shield, traditionnel coup d'envoi de la saison anglaise, aux dépens de Chelsea, 4 tirs au but à 1 (1-1), dimanche à Wembley.

Moses a ouvert la marque pour les champions en titre juste après la pause (47e). Kolasinac a égalisé de la tête en fin de match sur un coup franc de Xhaka (81e).

Aucune prolongation n'étant prévue, les deux équipes ont ensuite enchaîné avec la séance de tirs au but. Courtois (au-dessus) et Morata (arrêté par Cech) ont manqué leurs tirs au but pour les "Blues", tandis que Walcott, Monreal, Oxlade-Chamberlain et Giroud ont remporté leurs duels pour les "Gunners".

Arsenal va lancer la nouvelle saison de Premier League dès vendredi soir avec la réception de Leicester.