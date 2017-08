Un scénario rêvé pour les amateurs de tennis?

Avec Roger Federer et Rafael Nadal comme deux premières tête de séries, nul besoin de dire que le tableau de la Coupe Rogers a de quoi emballer les amateurs québécois de tennis.

Le Suisse et l’Espagnol sont, qui plus est, aux deux extrémités du tableau et une finale entre les deux hommes est une possibilité. La dernière fois que les deux se sont affrontés dans un tournoi de type master 1000, c'était en 2011.

«Ça fait longtemps que Federer n'est pas venu nous visiter à Montréal, la dernière fois c'était en 2011, a rappelé la porte-parole de Tennis Canada Valérie Tétreault, samedi matin à LCN. On s'est ennuyés! On est content qu'il arrive.»

Federer doit arriver cet après-midi à Montréal. Il se rendra directement au stade Uniprix pour frapper quelques balles sur le court central.

Coriace pour Nadal

Rafael Nadal est cependant confronté à une moitié de tableau plus relevée que son vieux rival suisse. Le joueur de 31 ans pourrait notamment retrouver sur sa route Milos Raonic, Nick Kyrgios ou Jo-Wilfried Tsonga, pour ne nommer qu’eux.

«Nadal a commencé à s’entraîner hier, a mentionné Valérie Tétreault. La semaine dernière, même s’il était chez lui à Majorque en Espagne, il nous demandait de lui envoyer les balles exactes du tournoi! On est dans les détails, mais ce sont les détails qui font la différence!»

Federer, de son côté, est assuré d’affronter un Canadien au deuxième tour, en l’occurrence le vainqueur du duel entre Peter Polansky et Vasek Pospisil.

«C’est le "fun" pour ces deux Canadiens-là de d’abord s’affronter, pour ensuite affronter Federer», a observé la porte-parole de Tennis Canada.

Raonic au défi

Détenteur d’un laissez-passer pour le premier tour, le Canadien Raonic risque lui aussi de rencontrer quelques écueils lors de son parcours à la Coupe Rogers.

«Dans le cas de Milos Raonic, ça a été une saison en dents de scie jusqu'ici, a observé Valérie Tétreault. On sait qu'il a le potentiel pour battre les meilleurs, qu'il aimerait beaucoup remporter son premier Masters 1000 en carrière au Canada, il était passé tout près en 2013 alors qu'il s'était rendu à la finale.»

L’Ontarien a toutefois le soutien de Tennis Canada pour l’aider à atteindre cet objetif.

«C'est une surface, à Montréal, qu'on a fait spécifiquement pour Milos Raonic, a souligné la porte-parole. On lui a demandé "qu'est-ce que tu veux comme vitesse de surface, comme

hauteur de rebond?" C'est pour essayer d'aider nos canadiens, particulièrement Raonic, qui est le mieux classé. Ça devrait bien se passer pour lui en début de parcours, mais rapidement, ça pourrait se compliquer.»