Qui sera le prochain capitaine des Predators?

Après une saison à porter le «C» à Nashville, Mike Fisher a accroché ses patins. La recherche d’un nouveau capitaine est commencée chez les Predators.

En juin 2016, l’échange blockbuster de Shea Weber aux Canadiens de Montréal a forcé les Predators à trouver un premier capitaine en six saisons.

Fisher, 37 ans et nouveau retraité, a connu un fructueux mandat de capitaine : même si les Predators ont accédé aux séries de peu, leur performance en éliminatoires leur a permis de remporter le premier titre de l’Association de l’Ouest de leur histoire et rater un triomphe de la coupe Stanley par deux victoires.

Avec le départ d’un vétéran de 1100 matchs, le capitanat des Predators est à rebâtir, mais Nashville ne manque pas de candidats.

Filip Forsberg, attaquant

Si les Predators veulent y aller pour la jeune vedette pleine de leadership, la route à prendre est claire et il faut désigner Filip Forsberg. Ces trois dernières saisons, Forsberg est devenu la menace offensive la plus dynamique au Tennessee, avec deux saisons de 30 buts et 90 buts au total en trois campagnes. De surcroît, le Suédois a été en mesure d’afficher ses aptitudes défensives et de prouver sa valeur dans chaque scénario. Celui que David Poile a volé aux Capitals de Washington contre Martin Erat prêche par l’exemple.

Si certains s’indignent qu’on brode le «C» sur le chandail d’un joueur de 22 ans, considérez que quelques équipes ont pris cette direction. Depuis le temps où Vincent Lecavalier (Lightning de Tampa Bay), Sidney Crosby (Penguins de Pittsburgh) et Jonathan Toews (Capitals de Washington) ont été nommés capitaines à 21 ans ou moins, Gabriel Landeskog (Avalanche du Colorado) et Connor McDavid (Oilers d’Edmonton) ont emboîté le pas à 19 ans. Selon cette norme, Forsberg est un vétéran.

Ryan Johansen, attaquant

Si Nashville préfère un capitaine plus vieux, pourquoi pas Ryan Johansen? L’attaquant de 25 ans a prouvé sa valeur en tant que pivot du premier trio et son nouveau contrat de huit ans d’une valeur totale de 64 millions $ démontre sa valeur aux yeux de l’équipe. Jusqu’à ce qu’il se blesse sérieusement à une cuisse, la performance de Johansen en séries était spectaculaire, avec trois buts et 13 points en 14 matchs. En continuant de progresser, le Canadien pourrait redevenir un marqueur de 70 points.

P.K. Subban, défenseur

Ceci dit, si les Predators veulent recentrer leur leadership vers la défense, il s’y trouve quelques candidats. Certains suggéreront P.K. Subban, arrivé à Nashville dans l’échange de Weber. Subban détient de l’expérience comme meneur de troupes dans l’un des marchés les plus difficiles de la LNH, à Montréal.

De 2014 à 2016, l’arrière canadien a agi comme assistant-capitaine et embrassé ses responsabilités hors glace. Son implication communautaire fait de lui un excellent ambassadeur et ses habiletés sur la glace feraient de lui un très bon choix.

Mattias Ekholm, défenseur

Un choix moins évident pourrait être celui de Mattias Ekholm. Peut-être le joueur le plus sous-estimé du contingent défensif des Predators, Ekholm est un vigoureux défenseur qui engrange de monstrueuses minutes. Il n’est pas un titulaire en supériorité numérique mais, à forces égales et en infériorité numérique, Ekholm est le genre de joueur que n’importe quelle équipe voudrait compter dans ses rangs. À tout le moins, il mérite d’être désigné assistant.

Roman Josi, défenseur

Qu’importent les spéculations, le meilleur candidat pour l’emploi demeure Roman Josi.

Ces cinq dernières années, Josi fut une pierre d’assise de la défense des Predators et, à peu près à pareille époque en 2016, certains le considéraient comme le digne héritier de Weber. Maintenant, il semble tout à fait approprié de permettre au Suisse d’assumer les fonctions de premier leader; et il est plus que prêt.

Josi est passé d’un relatif anonymat à un légitime coming out lors de la dernière finale de la coupe Stanley. Simplement sur le plan des minutes jouées, Josi a pris le rôle de premier défenseur des Predators et, sur le plan de la production offensive, a été plus efficace que n’importe quel autre arrière. En 22 parties éliminatoires, il a inscrit six buts et totalisé 14 points, les deuxièmes plus hauts totaux dans chaque catégorie chez les Predators en séries.

Cette contribution a surpris ceux qui viennent de connaître Josi, mais pas ceux qui suivent sa carrière depuis au moins quelques saisons. Pendant le séjour de Weber à Nashville, le gros capitaine faisait de l’ombre à Josi à cause de son style abrasif et son tir puissant, mais le Suisse a commencé à briller en 2014-2015. Il a compté 15 buts et enregistré 55 points, les meilleures statistiques de sa carrière à l’époque, et passé 26 min 30 s sur la glace en moyenne par match. La saison suivante, il cumulait 14 buts et 61 points. Ces deux performances individuelles lui valurent chaque fois une cinquième place au scrutin pour l’obtention du trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la LNH.

Au-delà des chiffres, Josi a grandi avec les Predators, depuis la filiale de la Ligue américaine (LAH) et en se battant pour un poste, en plus de vivre l’affront de l’exclusion des séries en 2013 et en 2014.