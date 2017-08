Pour Samuel Piette, la Gold Cup a tout changé

Rarement un transfert aura soulevé autant les passions des partisans de l’Impact de Montréal comme celui de Samuel Piette. Et tout ça, le milieu de terrain québécois le doit en grande partie à ses performances lors de la dernière Gold Cup.

L’un des piliers d’une formation canadienne ascendante, Piette a impressionné non seulement les amateurs de soccer, mais aussi les dirigeants de l’Impact, qui y ont vu une occasion à saisir.

«Grâce à la Gold Cup, Adam Braz et Nick de Santis ont pu me voir à l’œuvre. Peut-être que si mes matchs en Espagne avaient été télévisés, l’intérêt se serait manifesté plus tôt», note le principal intéressé.

Et le milieu ne pourrait demander mieux comme accueil à Montréal. D’une part, les partisans l’ont accueilli à bras ouverts, mais ses coéquipiers ont également démontré beaucoup d’enthousiasme. D’ailleurs, l’expérience en Espagne de Piette facilite grandement son adaptation, lui qui a appris la langue locale au cours de son séjour outre-mer.

«Il y a beaucoup d’Argentins et de joueurs qui parlent l’espagnol donc c’est sûr que ça a facilité l’adaptation, admet-il. J’ai pu tout de suite parler avec eux. La langue n’a pas été une barrière.»

C’est sans compter les nombreux Québécois qui font partie de l’équipe, dont Patrice Bernier, Maxime Crépeau et Anthony Jackson-Hamel que Piette a eu l’occasion de côtoyer durant la Gold Cup.

Quant à ses débuts avec l’Impact, ils ont été retardés d’une semaine en raison de délais bureaucratiques, mais il faut s’attendre à la voir dans le maillot bleu-blanc-noir samedi prochain, contre l’Union de Philadelphie.