Nate Schmidt et les Golden Knights s'entendent

Le défenseur Nate Schmidt et les Golden Knights de Vegas se sont entendus sur un contrat de deux ans, dimanche.

L'équipe a annoncé la signature quelques heures après le verdict de l'audience d'arbitrage salarial. Plus tôt, l'arrière de 26 ans s'est vu octroyer un pacte de deux ans et 4,5 millions $.



Le défenseur était à la recherche d’un contrat d’un an d’une valeur de 2,75 millions $, alors que la formation du Nevada cherchait à lui accorder deux ans et 1,9 million $.