«Les vétérans se sont levés» - Mauro Biello

Le vieil adage veut qu’une équipe soit aussi bonne que ses meilleurs joueurs ne décident de l’être. De l’avis de l’entraîneur-chef Mauro Biello, c’est ce qui a souri au bleu-blanc-noir, samedi soir.

«Les vétérans se sont levés aujourd’hui. On avait besoin qu’ils performent à leurs capacités. Quand ils jouent comme ça, on devient une bonne équipe,» a-t-il opiné.

Biello a aussi relevé que, pour une des premières fois, l’entièreté du noyau de l’Impact était sur le terrain, ce qui n’avait pas souvent été possible en raison des blessures. Avec Laurent Ciman, Ignacio Piatti, Blerim Dzemaili et Matteo Mancosu tous ensemble sur la pelouse, l’Impact est évidemment une équipe complètement différente.

Anthony Jackson-Hamel : spécialiste des fins de match?

Jackson-Hamel est-il, à l’instar d’une catégorie de lanceurs au baseball, un «spécialiste des fins de match»?

Le Québécois a inscrit cinq de ses six buts cette saison en tant que remplaçant, et seulement un dans le rôle de titulaire.

Entré pour Mancosu, Jackson-Hamel a encore une fois délivré ses troupes, à la 84e minute.

«Quand il entre du banc, il est capable de trouver de l’espace, c’est plus ouvert. Il est agressif, C’est ce qu’il amène. Il profite des jambes fatiguées des défenseurs adverses. Il est affamé et il devient encore plus efficace pour moi,» a analysé l’entraîneur-chef.

Voyez son point de presse dans son intégralité dans la vidéo ci-dessus.