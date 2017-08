Les Red Sox imposent leur rythme

Tim Anderson et Andrew Benintendi ont tous deux frappé la longue balle lors des deux premières manches pour les Red Sox, qui ont vaincu les White Sox de Chicago au compte de 4-1, samedi à Boston.

Anderson a claqué son 10e circuit de la saison, en solo, lors de la manche initiale, tandis que Benintendi a été devancé au marbre par deux de ses coéquipiers, lors du tour au bâton suivant.

Jackie Bradley fils a lui aussi expédié la balle dans les gradins, dans une cause perdante.

Le partant Drew Pomeranz (11-4) n’a permis qu’un point, sept coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers de travail pour ajouter un gain à son dossier.

Craig Kimbrel a quant à lui terminé le travail pour mériter un 26e sauvetage, cette saison.

James Shields (2-4) a concédé quatre points, dont trois mérités, cinq frappes en lieu sûr et une passe gratuite en six manches sur la butte.

La formation de l’Illinois a perdu ses cinq derniers matchs, tandis que celle du Massachusetts a signé la victoire à ses cinq dernières sorties.