Les Cubs frappent tôt face aux Nationals

Les Cubs ont inscrit quatre points dès la première manche pour venir à bout des Nationals de Washington par la marque de 7-4, samedi après-midi, à Chicago.

Kris Bryant a brisé la glace pour les favoris locaux avec son 22e double de la saison. Cette frappe a permis à Jon Jay de croiser le marbre.

Willson Contreras en a rajouté avec un simple bon pour un point, avant de voir Alex Avila cogner son 12e coup de canon de la saison, alors que Ben Zobrist se trouvait déjà sur les sentiers.

Contreras a finalement terminé la rencontre avec deux coups sûrs, dont un coup de circuit, et trois points produits.

Bryce Harper avait également étiré les bras lors du premier tour au bâton des Nationals. Le puissant cogneur de 24 ans a propulsé la balle dans les gradins 28 fois cette année.

Les visiteurs ont rajouté deux points au tableau indicateur en quatrième manche, grâce à un ballon-sacrifice d’Anthony Rendon et d’un simple de Matt Wieters.

Le partant John Lackey (9-9) a mérité la victoire. Le vétéran de 38 ans a accordé six coups sûrs et trois points en cinq manches de travail. Il a également retiré trois joueurs sur des prises.

Wade Davis a fermé les livres en fin de neuvième manche pour enregistrer son 23e sauvetage de la saison. Il a mis fin au match en retirant Harper sur des prises, après avoir accordé deux buts sur balles consécutifs.

La défaite est allée au dossier du droitier Edwin Jackson (2-2). Il a concédé six coups sûrs et quatre points en cinq manches. Il est parvenu à retirer huit frappeurs sur des prises sans allouer de but sur balles.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau dimanche après-midi.