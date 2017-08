Killorn n’est pas inquiet pour Drouin

L’ancien coéquipier de Jonathan Drouin avec le Lightning de Tampa Bay, Alex Killorn, estime que Drouin a tous les outils nécessaires pour connaître du succès avec les Canadiens.

«Je crois qu’il a la force mentale pour réussir dans un contexte comme Montréal, a expliqué Killorn. Avec la présence omniprésente des médias, il n’aura pas le choix de jouer avec intensité à tous les soirs.

«Quand Jonathan a de la pression sur les épaules, c’est à ce moment qu’il performe le mieux. À Montréal, tu en as toujours et je crois qu’il pourra en bénéficier. C’est un joueur avec beaucoup de talent et je n’ai pas de doute qu’il aura du succès.»

Quand le Lightning et le Canadien ont conclu leur transaction en juin, Killorn n’a pas seulement perdu un coéquipier, mais aussi un ami.

«Son départ fut difficile à encaisser, car c’était un de mes bons amis au sein de l’équipe, a précisé le patineur de 27 ans. Par contre, c’est une chose qui peut arriver au hockey.»

«À Tampa, tous les gars étaient près les uns des autres surtout les jeunes, a ajouté Drouin. Je me tenais avec Alex, mais aussi avec le défenseur Andrej Sustr. Je les vois encore même si j’ai changé d’équipe.

«Ce ne sont pas des ennemis, mais des amis. On continue de se voir et de s’entraîner ensemble cet été.»

Toujours à Tampa

Après la dernière saison, certaines rumeurs ont émané selon lesquelles le Lightning était prêt à échanger Killorn à une autre formation.

Toutefois, les plans ont changé en cours de route.

«Je ne suis pas surpris d’être encore à Tampa Bay, a souligné le produit de l’Université Harvard. Tout d’abord, le Lightning m’avait protégé en prévision du repêchage d’expansion.

«Lors des semaines précédentes, c’était amusant de voir les observateurs qui mentionnaient que j’avais de bonnes chances d’aboutir à Las Vegas.»

Pour ce qui est de la formation du Lightning en prévision de la prochaine campagne, le Montréalais est optimiste.

Il aime notamment les nouvelles acquisitions effectuées par le directeur-général Steve Yzerman.

«J’aime bien les contrats qu’on a fait signer à l’attaquant Chris Kunitz et l’attaquant Dan Girardi, a-t-il affirmé. Ce sont des vétérans qui ont prouvé qu’ils sont des gagnants dans la LNH.»