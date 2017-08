John Tavares réitère son désir de rester avec les Islanders

Toujours sans contrat en vue de la saison 2018-19, le capitaine des Islanders de New York John Tavares a réitéré son désir de rester avec l’équipe de Brooklyn à long terme.

Les rumeurs entourant l’attaquant vedette des Islanders vont bon train cet été et avec raison. Tavares pourrait devenir l’un des joueurs autonomes sans restriction les plus en vue des dernières saisons le 1er juillet prochain s’il n’en vient pas à une entente avec les Islanders d’ici là.

Depuis plusieurs saisons, le contrat de Tavares est considéré comme l’une des plus belles aubaines de la LNH. Ne reste plus qu’une saison au contrat de six ans d’une valeur de 33 M$ de Tavares et l’attaquant obtiendra une augmentation salariale substantielle au terme de sa prochaine négociation.

Interrogé mardi sur ses intentions, Tavares a réitéré qu’il n’était pas encore question pour lui d’envisager un changement d’uniforme.

«Je crois que je vais garder ces négociations privées, a déclaré Tavares au réseau TSN à Toronto. Nous avons eu de bonnes discussions ouvertes. C’est un bel endroit pour jouer. J’ai eu du plaisir à être un membre des Islanders et je veux que ça se poursuive.»

Sauf qu’en l’absence d’une prolongation de contrat, les rumeurs se sont intensifiées cet été, surtout en raison de la direction brouillonne des Islanders depuis l’arrivée de Tavares au sein de l’organisation.

Interrogé sur cette situation en juin par le site web de la LNH, l’entraîneur des Islanders Doug Weight s’est dit confiant de voir Tavares revenir à New York, mais conscient de l’occasion qui se présente à son capitaine.

«Soyez-en assurés, John est bien ici. Je vais parler pour lui, ça m’est égal. Mais il s’est mérité le droit de prendre une décision, une décision intelligente. C’est un homme réfléchi. Il n’est pas un gars de relations publiques qui veut que cette situation s’envenime. Il fera ce qu’il croit être le mieux pour lui. Je crois que nous avons une occasion incroyable de le mettre sous contrat, mais nous avons des choses à lui prouver.»

Parmi ces preuves à faire, on peut penser aux joueurs qui entoureront Tavares à long terme. Certes, les Islanders ont acquis Jordan Eberle, avec qui le capitaine des Isles a connu du succès sur la scène internationale par le passé, mais cet ajout a coûté un jeune joueur au fort potentiel en Ryan Strome. Les Islanders ont aussi échangé le défenseur Travis Hamonic contre des choix au repêchage, sans compter le départ récent de Kyle Okposo. La tenue décevante du vétéran Andrew Ladd n’aide certainement pas non plus.

Et puis il y a le fiasco du déménagement au Barclay’s Center de Brooklyn. Les Islanders souhaitent vite mettre derrière eux cette mauvaise décision et s’installer dans un nouvel aréna, mais l’avenir reste flou. Cette incertitude, selon le Newsday, indisposerait Tavares et serait l’un des facteurs expliquant l’absence d’entente avec les Islanders.