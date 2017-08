Huberdeau surpris que Jagr n’ait pas de contrat

Les Panthers de la Floride ont choisi de ne pas offrir de nouvelle entente à l’attaquant Jaromir Jagr en plus de perdre les services d'un marqueur de 30 buts.

Écoutez l'entrevue avec Jonathan Huberdeau dans la vidéo, ci-dessus.

Ils ont de plus perdu un marqueur de 30 buts en Jonathan Marchessault, qui s’est vu réclamé par les Golden Knights de Vegas au repêchage d’expansion, en juin.

L’attaquant québécois Jonathan Huberdeau ne s’attendait pas à de tels changements chez les Panthers, qui ont terminé la dernière campagne au sixième rang de la section Atlantique de l’Association de l’Est, à 14 points d’une place en éliminatoires.

Ni Jagr ni Marchessault n’ont été protégés par le directeur général Dale Tallon en vue du repêchage. Le numéro 68, deuxième meilleur pointeur de tous les temps, n'a toujours pas trouvé preneur à plus d'un mois des camps d'entraînements.

«On ne s‘attendait pas à ça!», a indiqué Huberdeau, samedi, à l’occasion d’un événement organisé dans le cadre de la Coupe Rogers.

«Les directeurs généraux ont toujours des plans [durant l’été]. Nous, on ne les connait pas. On ne savait pas qui allait être protégé. Lorsque les listes ont été publiées, on a été surpris.»

«Jagr peut encore jouer»

Vétéran de cinq saisons, Huberdeau a côtoyé Jagr lors des trois dernières campagnes. Il a souvent complété un trio avec le Tchèque et Vincent Trocheck.

Il sait donc ce que le vétéran peut apporter à une équipe sur le plan des habiletés.

«Je ne connais pas les raisons [de son départ]. Mais je ne comprends pas pourquoi une équipe ne l’a pas recruté. Il peut encore jouer dans la Ligue nationale, même à 45 ans.

«J’ai hâte de voir ce qui arrivera au cours des prochaines semaines.»

Déçu du départ de Marchessault

Outre Jagr, Huberdeau perd un ami en la personne de Marchessault, avec qui il s’était lié d’amitié.

«C’était difficile de voir Jonathan partir. On était rendu proche en tant que Québécois, mais je lui ai souhaité la meilleure des chances à Vegas.

Au total, si on se fie aux statistiques de 2016-2017, ce sont 46 buts que la Floride perd avec les départs de Jagr et Marchessault.

La concession a terminé au 23e rang du circuit au chapitre des buts marqués avec un cumulatif de 205.