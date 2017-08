Frank Dancevic fait un pas dans la bonne direction

Frank Dancevic a accédé au deuxième tour du tournoi de qualification de la Coupe Rogers à Montréal, samedi, en vertu d’une victoire de 7-6 (3), 6-3 sur la sixième tête de série roumaine Marius Copil.

Le Canadien attend le résultat du duel entre le Canadien Pavel Krainik et l’Américain Tim Smyczek pour connaître l’identité de son prochain adversaire.

.@FDancevic wins against Copil 7-6 6-3 and moves on to the 2nd round of qualifiers #CoupeRogers pic.twitter.com/rjeKuhi5rw