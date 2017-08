Felix Hernandez encore blessé

Les Mariners de Seattle ont placé le nom du lanceur Felix Hernandez sur la liste des éclopés de 10 jours, samedi.

L’artilleur est aux prises avec une blessure au biceps. La décision est rétroactive au 2 août.

Le droitier a raté près de deux mois d’activités plus tôt cette année en raison d’une blessure à l’épaule droite.

L’athlète de 31 ans présente un dossier de 5-4 et une moyenne de points mérités de 4,28 depuis le début de la campagne. En 13 départs, il a cumulé 69 retraits sur des prises et 21 buts sur balles, ayant passé 73 manches et deux tiers sur la butte.