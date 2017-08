Coupe Rogers : la rocambolesque journée d’Antoine Leduc

Le joueur de tennis québécois Antoine Leduc jouait une partie de tennis de table, samedi, quand sa journée a pris un virage inattendu. Quelques minutes plus tard, il serait sur le Court central du Stade Uniprix.

Les qualifications de la Coupe Rogers battent leur plein ce week-end au à Montréal. Samedi, ce tableau préliminaire a accueilli un nom qui ne devait pas s’y trouver en début de journée, celui d’Antoine Leduc.

À l’âge de 29 ans, le Montréalais qui roule sa bosse dans le monde du tennis en participant à des tournois Futures et quelques challengers a goûté à sa première Coupe Rogers en tant que joueur après le forfait du Chypriote Marcos Baghdatis des qualifications.

«Hier, on m’a dit de me présenter et que si un joueur se désistait à la dernière seconde, je serais le premier sur la liste des remplaçants, explique celui qui est classé au 1999e rang de l’ATP. Le matin, tout le monde était présent, alors je me disais que je ne jouerais pas. J’étais dans le salon des joueurs avec un ami et on allait commencer une partie de ping-pong quand le directeur du tournoi est venu me voir pour me dire que j’avais cinq minutes pour me préparer.»

Direction Court central pour Leduc qui allait y affronter la 159e raquette mondiale, le Britannique Brydan Klein, quelques minutes plus tard, sans préparation et avec le cœur qui bat la chamade.

«Je n’étais pas habillé en tennis, mon sac était dans ma voiture, mais cinq minutes plus tard je me trouvais sur le central pour jouer un match de tennis sans vraiment m’être échauffé auparavant!»

Une foule partisane

Antoine Leduc a beau ne pas être connu du public québécois, cela n’a pas empêché la foule montréalaise de se ranger derrière le favori local.

«L’appui de la foule était incroyable. C’est ce qui m’a permis de me détendre dans le deuxième set, parce qu’au premier c’était assez difficile d’arriver et d’essayer de gérer tout ce qui était nouveau pour moi, admet-il. Je ne suis pas habitué de jouer devant autant de gens et dans un aussi grand stade. La foule m’a beaucoup aidé et quand j’ai gagné ma première partie, j’ai pu me laisser aller un peu plus.»

Malheureusement pour le principal intéressé, aucun membre de sa famille n’a pu se déplacer pour le voir en action samedi étant donné les délais de l’annonce.

«Je leur avais dit de ne pas perdre leur temps parce que mes chances d’être du tournoi étaient de moins de 1%. Je leur ai dit à la dernière seconde que j’embarquais, mais évidemment ils n’ont pas eu le temps de venir.»

Leduc a baissé pavillon en deux manches de 6-0 et 6-3, mais le résultat est bien peu important, au final, car l’expérience vécue samedi vaut son pesant d’or.

«Je vais me coucher avec le sourire ce soir. Le support de la foule était incroyable et c’est quelque chose que je n’avais jamais vécu auparavant. De sentir la foule derrière moi, même si je n’étais pas prêt physiquement ni mentalement à jouer, c’était assez spécial.»