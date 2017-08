Antoine Duchesne finit le Tour de Burgos parmi les 100 premiers

Après avoir fait partie de l’échappée du jour vendredi, le Québécois Antoine Duchesne (Direct Energie) a conclu en 93e place du classement général du Tour de Burgos (2.HC), samedi, en Espagne.

Le pays hôte a dominé le classement final. Mikel Landa (Sky) s’est assuré la victoire avec une avance de 40 secondes sur Enric Mas et de 46 secondes sur David De La Cruz, tous deux membres de la formation Quick-Step Floors. Duchesne est pour sa part à 35 minutes 58 secondes du grand gagnant.

En ce qui concerne la dernière course de cet événement, longue de 136 kilomètres entre Comunero de Revenga et Lagunas de Neila, c’est le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) qui a été le plus rapide à rallier l’arrivée. Enric Mas (+5 secondes) a fini deuxième et Mikel Landa (+11 secondes) a terminé troisième.

Duchesne, originaire de Chicoutimi, a complété la cinquième étape en solo, en 93e place, avec un retard de 12 minutes 19 secondes sur Lopez. Le meilleur résultat de l’équipe Direct Energie a été obtenu par le Français Romain Sicard, 25e. Le Canadien Ryan Anderson, également de cette formation, est quant à lui 77e.