Une montée à couper le souffle d'un espoir des Predators

Un espoir des Predators de Nashville s'est donné, l'instant de quelques secondes, des allures du légendaire Bobby Orr, lors d'un match préparatoire du championnat mondial junior.

Avec 6:10 à faire en troisième période, le défenseur David Farrance s'est emparé de la rondelle derrière son filet et s'est frayé un chemin à travers tous les joueurs finlandais l'ayant défié sur sa route. Et il y est parvenu avec la plus grande élégance, notamment en déjouant deux joueurs en même temps en soulevant la rondelle par-dessus leur bâton.

David Farrance with a sensational full ice rush, splits the D and scores to put the USA up 4-3 on Finland ���� pic.twitter.com/jIcRloSKSt