Un dernier adieu à Maurice Filion

Plusieurs personnalités du monde du hockey ont tenu à venir saluer une dernière fois l’ancien directeur général des Nordiques Maurice Filion lors de ses obsèques vendredi matin à Québec.

Le grand Guy Lafleur, qui a joué sous les ordres de Maurice Filion avec les Remparts n’avait que de bons mots, autant pour l’homme de hockey que pour l’ami qu’est devenu M. Filion au fil des ans.

«C’était un homme droit. Il était dur, mais toujours "fair" avec tout le monde et il parvenait à aller chercher le meilleur de tout le monde. C’était un gars extraordinaire», a confié l’ancien numéro 10 du Canadien qui a toujours gardé une bonne relation avec Maurice Filion, même au plus fort de la rivalité Canadien-Nordiques.

Souvenirs d’un homme droit

Parmi ses souvenirs de son ancien entraineur, Lafleur se rappelait particulièrement un Noël où il jouait pour les Remparts.

Avant le match du 23 décembre, Filion lui avait indiqué qu’il pourrait visiter sa famille à Thurso seulement si Québec remportait le match puisqu’en cas de défaite, toute l’équipe devait être sur la glace le lendemain matin à 10h.

«On a perdu, mais j’ai dit aux journalistes après le match que je partais pour la maison quand même.

«Rendu chez nous, mes parents me demandaient si je pensais avoir pris la bonne décision. Je suis reparti dans la nuit et j’étais sur la glace à 10h le 24 au matin», se rappelle le Démon Blond avec un large sourire aux lèvres. «Ça n’avait pas d’importance que je sois capitaine de l’équipe, il était égal avec tout le monde.»

Respect

Patrick Roy s’est aussi déplacé pour assister aux funérailles qui ont lieu à l’Église Sainte-Cécile dans le secteur Charlesbourg. Même s’il ne connaissait pas personnellement M. Filion, l’as gardien devenu entraîneur tenait à être présent pour saluer celui qui a eu un impact majeur pour le hockey à Québec.

«J’ai beaucoup de respect pour lui, c’est quelqu’un qui dégageait beaucoup de prestance. Il était dédié et passionné de son sport. Même si je ne le côtoyais pas ou qu’on n’était jamais allé manger ensemble, tu respectes quand même ce que la personne a fait. C’est une marque de respect d’être ici», a souligné Patrick Roy.

Parmi les autres personnalités qui assistent aux obsèques de M. Filion, notons la présence de Marian Stastny, que le dirigeant avait contribué à faire venir à Québec en compagnie de ses frères Peter et Anton. D’autres anciens Nordiques, comme Dave Pichette, Paulin Bordeleau et Alain Côté ont également assisté à la cérémonie, de même que Me Guy Bertrand.

Maurice Filion est décédé vendredi dernier à l’âge de 85 ans.