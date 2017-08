Paul Malignaggi laisse tomber Conor McGregor

Le boxeur Paul Malignaggi a annoncé jeudi soir qu’il n’agira plus comme partenaire d’entraînement de Conor McGregor, qui doit affronter Floyd Mayweather le 26 août à Las Vegas.

L’ancien champion du monde n’a pas précisé les motifs exacts de sa décision, mais il semble que la diffusion de photos le montrant dans une position défavorable soit une partie de la réponse.

Peu avant d’exprimer ses états d’âme, Malignaggi a vu apparaître quelques images sur le compte Twitter de McGregor. L’une d’entre elles le montre étendu au tapis lors d’une séance de «sparring» de 12 rounds tenue mardi, tandis qu’une autre illustre une solide gauche du combattant d’arts martiaux mixtes atteindre la cible.

«Je suis arrivé avec les meilleures intentions du monde et mon but était d’aider. Avoir seulement la chance d’être impliqué dans un gros événement comme celui-là m’excitait. Je crois que Conor et moi entretenons un respect mutuel à l’intérieur du ring, surtout depuis nos deux séances. Cependant, ce sont les trucs à l’extérieur de l’arène et certaines façons de faire les choses au camp que je n’ai pas appréciés», a-t-il écrit sur Twitter.

«Ce n’est pas à moi de déterminer les paramètres de ce camp, mais j’ai le droit de décider si j’en fais partie ou non, a-t-il ajouté. Je parlerai ultérieurement des éléments m’ayant déplu, mais je ne discuterai pas des aspects tactiques que nous avons travaillés.»

Progression

Pourtant, Malignaggi avait évoqué quelques heures auparavant l’amélioration dans le plan de match de McGregor, mentionnant au réseau ESPN qu’il appliquait davantage celui-ci entre les câbles.

«Je pense que l’intensité que Conor a atteint démontre tous les efforts qu’il a mis depuis le début du camp. Je pense qu’il est de mieux en mieux», avait-il déclaré.

Pour sa part, McGregor n’a pas encore commenté le départ de Malignaggi, qui a disputé son dernier combat le 4 mars.