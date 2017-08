Nicolas Hamilton, un pilote au parcours inspirant

Il y aura un pilote au parcours très particulier cette fin de semaine sur la piste de rallycross du Grand Prix de Trois-Rivières : Nicolas Hamilton, frère du pilote de F1 Lewis Hamilton.

Le pilote sera la tête d'affiche d’une vidéo promotionnelle pour le GP3R, réalisée par une équipe de tournage de l'Ouest canadien.

Un rôle inhabituel pour celui qui a toujours vécu dans l'ombre de son frère Lewis, triple champion du monde de Formule 1. Son histoire est inspirante. Le Britannique de 25 ans est atteint de la paralysie cérébrale.

«Quand je suis née, on pensait que je n'allais jamais parler ni marcher, raconte-t-il. J'étais en chaise roulante de l'âge de 5 ans, pendant une dizaine d'années.»

Il a appris à marcher à l'âge de 16 ans et il sera samedi sur la grille de départ au volant d’un côte-à-côte dont les pédales et le siège ont dû être adaptés à sa condition.

«Si tu m'avais dit il y a 10 ans que je serais ici, que je piloterais une voiture de course, que je parlerais et me tiendrais debout, je ne n'aurait jamais cru et j'aurais dit que c'est impossible», lance-t-il.

Tous les regards seront dirigés vers lui, mais Hamilton ne s'en fait pas outre mesure. De son propre aveu, le résultat de sa toute première course en Amérique du Nord lui importe peu.

Le simple fait de vivre enfin sa passion lui vaut bien plus que n’importe quel podium.

La course de Championnat du monde de rallycross présentée dimanche sera télédiffusée dans 155 pays. C'est le seul arrêt en Amérique du Nord de ce circuit sanctionné par la FIA

«Seulement dans l'équipe de Peter Solberg, on a accrédité une quarantaine de personnes provenant de 29 nationalités, souligne Dominic Fugère, directeur général du GP3R. C'est le monde au complet qui se donne rendez-vous à Trois-Rivières et la ville se met belle pour l'occasion.»

Les hôtels sont pleins, les restaurants roulent à plein régime, même chose pour les bars.