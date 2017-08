Mike Tomlin récompensé par les Steelers

Les Steelers de Pittsburgh ont accordé une prolongation de contrat à leur entraîneur-chef Mike Tomlin, vendredi.

Le nouveau pacte est valide jusqu’à la fin de la saison 2020.

Embauché le 22 janvier 2007, l’homme de 45 ans en sera à sa 11e campagne à la barre de l’équipe cette année. Il a mené celle-ci vers un titre du Super Bowl et à 103 victoires lors du calendrier régulier. Pittsburgh a savouré cinq championnats de la section Nord de l’Association américaine pendant son règne, incluant celui de l’an dernier.

«J’apprécie franchement cette entente, [...] mes 10 premières années ici ont constitué une expérience formidable pour moi et ma famille, a-t-il commenté dans un communiqué. Je suis fier de dire que cette ville est ma maison. Notre objectif reste le même : lui donner un septième titre du Super Bowl.»

Depuis 1969, les Steelers ont été dirigés par Chuck Noll, Bill Cowher et Tomlin.

Statement from Coach Tomlin following his contract extension: pic.twitter.com/42bzdRmDAC