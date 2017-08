LNH : qui seront les prochains capitaines?

Après le départ à la retraite de Mike Fisher, six équipes se trouvent toujours sans capitaine en vue de la prochaine saison dans la LNH.

Pour les Predators, il s’agira d’une deuxième recherche pour un capitaine en autant d’années, eux qui avaient nommé le vétéran joueur de centre à ce poste après le départ de Shea Weber pour Montréal.

Les Coyotes de l'Arizona, les Sabres de Buffalo, les Hurricanes de la Caroline, les Maple Leafs de Toronto et bien entendu les Golden Knights de Vegas se retrouvent dans le même bateau à près de deux mois du début de la saison 2017-18.

Voici une liste des prétendants au rôle de capitaine pour chacune de ces six équipes :

Coyotes de l'Arizona

On commence par une facile. Le défenseur Oliver Ekman-Larsson devrait logiquement succéder à Shane Doan, qui occupait ce poste depuis 13 années.

Sabres de Buffalo

Voici une organisation complètement revampée depuis l’arrivée en poste du nouveau directeur général Jason Botterill. Brian Gionta, qui portait le «C» depuis 2014, n’a toujours pas trouvé preneur sur le marché des joueurs autonomes et tout indique qu’il ne sera pas de retour à Buffalo l’an prochain. De toute façon, le virage jeunesse est bien entamé chez les Sabres et sans doute le moment est-il venu de le prouver en confiant le poste de capitaine au joyau de cette équipe, Jack Eichel. L’Américain entamera sa troisième saison dans la LNH et devrait parapher une longue et lucrative prolongation de contrat sous peu. Les Oilers ont bien fait confiance à Connor McDavid au début de la saison dernière. Les capitaines sont d'ailleurs de plus en plus jeunes dans le circuit Bettman.

Sauf que Eichel aura de la compétition. Ryan O’Reilly représente l’un des meneurs de cette équipe depuis plusieurs années et était l’un des deux assistants au capitaine avec Josh Gorges la saison dernière. L’un ou l’autre de ces deux joueurs représenterait un choix logique pour succéder à Gionta.

Hurricanes de la Caroline

Les Hurricanes sont l’une des deux équipes, avec les Maple Leafs, à avoir disputé la dernière saison sans capitaine. C’est donc dire que l’organisation n’a toujours pas identifié de remplaçant à Eric Staal, échangé aux Rangers de New York lors de la saison 2015-16.

Plusieurs bons choix s’offrent aux Canes cette année, à commencer par le frère de l’autre, Jordan. Staal vient de terminer sa cinquième année à Raleigh et il a porté le «A» lors de chacune de ces saisons. Comme les Hurricanes n’ont aucun joueur de la trempe de Connor McDavid ou Jack Eichel à qui confier les rênes à long terme, Staal pourrait très bien succéder à son frère en entendant le plein développement des jeunes leaders de l’organisation.

Parlant de ces jeunes, le futur de l’organisation est prometteur à la ligne bleue. Justin Faulk était l’un des quatre assistants la saison dernière et semble être le plus près du poste parmi Noah Hanifin, Jaccob Slavin et Brett Pesce. Jeff Skinner est lui aussi un candidat valable. Après tout, il a disputé les sept saisons de sa carrière dans l’uniforme des Hurricanes.

Predators de Nashville

Le règne de Mike Fisher n’aura duré qu’une année à Nashville. Qui le remplacera? Les paris sont ouverts!

Roman Josi semble le favori pour devenir le septième capitaine de l’histoire des Predators. Repêché par les Preds, il est l’un des plus beaux produits de l’organisation et à l’âge de 27 ans, le Suisse possède la maturité pour occuper ce rôle. Sans compter qu’il a longtemps appris d’un joueur qui était très apprécié dans ce vestiaire, Shea Weber.

Sinon, il faut regarder du côté de P.K. Subban. Les Predators iront-ils là où les Canadiens n’ont jamais voulu aller en nommant l’exubérant défenseur capitaine? Son arrivée encore récente avec l’équipe joue certainement en sa défaveur.

Ryan Johansen a aussi plusieurs arguments dans sa poche, dont une fiche de 95 points en 124 matchs en saison régulière. Son impact sur l’équipe est indéniable, comme en fait foi sa récente prolongation de contrat de huit saisons d’une valeur de 64 M$.

Maple Leafs de Toronto

Les Leafs ont jugé la saison dernière que personne au sein de l’équipe n’était prêt pour le poste de capitaine. Après une saison au-delà des attentes à Toronto, Mike Babcock et sa bande auront-ils changé d’avis?

Auston Matthews sera le capitaine de cette équipe un jour, mais est-ce que ce sera en 2017-18? Connor McDavid a bien été nommé capitaine des Oilers après seulement une saison dans la LNH...

Les Leafs pourraient opter pour un capitaine de transition en misant sur Tyler Bozak, le joueur avec le plus d’ancienneté chez les Leafs. Le défenseur Morgan Rielly est un autre candidat intéressant, mais il est lui aussi jeune et probablement condamné à évoluer dans l’ombre de Matthews à Toronto, comme William Nylander et Mitch Marner.

Golden Knights de Vegas

Par où commencer...

Comparons d’abord la situation des dernières équipes d’expansion. Les Blue Jackets avaient nommé l’ancien défenseur des Canadiens de Montréal Lyle Odelein à titre de capitaine à leur première année, les Predators avaient misé sur Tom Fitzgerald tandis que les Thrashers, eux, avaient confié le «C» à Kelly Buchberger. Dans tous les cas, on a opté pour des vétérans en attendant que les jeunes joueurs qui seraient repêchés au fil des années soient prêts à prendre le flambeau.

Le Wild a pour sa part opté pour un système d’alternance mensuelle des capitaines de 2000 à 2009, soit jusqu’à l’arrivée de Mikko Koivu en poste.

Si les Golden Knights veulent absolument nommer un capitaine cette année, le vétéran Deryk Engelland pourrait bien faire l’affaire. Le natif d’Edmonton était un résident du Nevada même avant sa sélection au repêchage d’expansion. Ajoutez à cela son style abrasif sur la patinoire et il pourrait rapidement devenir un favori de la foule dans le désert.

Même s’il n’a jamais eu la meilleure réputation, James Neal est, et de loin, le joueur le plus talentueux de cette équipe. C’est suffisant pour considérer sa candidature.

À moins que les Golden Knights aillent à l’encontre des lois non écrites et désignent le gardien Marc-André Fleury comme capitaine. Après tout, les règles sont bien relatives dans la ville du vice.