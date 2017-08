L’Impact aura encore Dwyer dans les pattes

L’Impact retrouvera un vieil ennemi en Dom Dwyer, samedi, lors de son match contre Orlando City au Stade Saputo.

Dwyer a été acquis du Sporting de Kansas City par les «Lions», le 25 juillet dernier, ce qui n’est certainement pas une bonne nouvelle pour l’Impact. En effet, le joueur anglais, qui a récemment obtenu la citoyenneté américaine, a marqué pas moins de neuf buts contre le club montréalais depuis 2014. Son passage dans l’Est signifie que l’Impact le verra pas mal plus souvent et ça commence dès samedi.

«Don Dwyer c'est un attaquant qu'on a eu de la difficulté, dans le passé, à contenir», a souligné avec justesse le capitaine de l’Impact, Patrice Bernier, après l’entraînement de vendredi.

«Maintenant, il a Cyle Larin devant avec lui, a ajouté Bernier. C'est deux joueurs qui sont reconnus pour marquer des buts et poser des problèmes. Il va falloir s'ajuster avec ça.»

L’entraîneur montréalais, Mauro Biello, est également bien au courant de la menace.

«Ils ont fait cette acquisition pour aider leur attaque, c'est un joueur qui a eu du succès dans la ligue, a-t-il observé. On s'attend à un duo avec lui et Larin. Alors ça va être une bataille physique, ça c'est sûr, avec ces deux gars-là. C'est une équipe qui joue très direct. On doit être forts à regagner les deuxièmes ballons et surveiller certains de leur joueurs. Surtout Kaká, un joueur qui est capable de déséquilibrer.»

Autant Bernier que Biello ont tenu à mentionner que l’Impact devait d’abord s’en tenir à jouer son match plutôt que de se soucier outre-mesure du dangereux attaquant des «Lions».

«Il ne faut pas trop se poser de questions non plus, a indiqué Bernier. Il ne faut trop penser à tout. Il faut juste aller sur le terrain, rendre les choses très simples, faire confiance à ses coéquipiers, jouer, aller de l'avant et laisser nos actions parler. Et aller chercher des victoires.»

Voyez les entrevues de Bernier et Biello dans la vidéo ci-dessus.