La MLS, un «challenge» pour Samuel Piette

Le nouveau milieu de terrain de l’Impact, Samuel Piette, est déjà prêt à en découdre sur les pelouses de la MLS, dont il a le niveau de jeu en haute estime.

Le Québécois de 22 ans était de passage dans les studios de LCN, vendredi matin, au lendemain de l’annonce de son embauche par le club montréalais.

Son premier entraînement avec l’équipe, jeudi, lui a déjà donné un avant-goût de style de jeu pratiqué dans la MLS.

«J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intensité, c'était très physique, a-t-il expliqué. Mais bon, c'était seulement mon premier jour, je pourrais en dire plus après une semaine ou un premier match.»

Piette a passé la dernière saison avec le CD Izarra, en troisième division espagnole. Ce fut une bonne école pour lui, qui l’a bien préparé pour la MLS.

«C'était une très bonne ligue, une bonne place pour moi, pour me développer, a-t-il souligné. On sait que le football espagnol est un très bon football. La troisième division, c'est un niveau un peu en bas de la MLS. C'est sûr que ça va être un petit challenge pour moi en MLS avec des joueurs de plus haut niveau.»

Boldor, le premier

Piette est arrivé assez tôt au Centre Nutrilait, jeudi. Le premier coéquipier qu’il a croisé est un autre nouveau venu, le défenseur roumain Deian Boldor.

«On est un à côté de l'autre dans le vestiaire, a indiqué le nouveau numéro 29. C'est le premier que j'ai vu, le premier que j'ai salué.»

Cela dit, il y avait déjà des visages connus pour Piette au sein de l’effectif montréalais.

«Avec les autres Québécois, Patrice (Bernier), Anthony (Jackson-Hamel) et Maxime (Crépeau), c'est sûr qu'on a une petite complicité mais ça, c'est juste naturel», a-t-il mentionné au sujet de ceux qui ont aussi été ses coéquipiers avec l’équipe nationale canadienne.

Du temps de jeu samedi?

L’Impact disputera son prochain match samedi, alors qu’il recevra Orlando au Stade Saputo. Une rencontre qui sera d’ailleurs diffusée en direct à TVA Sports. Si la décision finale revient évidemment à l’entraîneur Mauro Biello, il est certain que Piette aimerait bien sauter sur le terrain pour cette rencontre.

«Quand j'ai parlé à Mauro, il m'a dit qu'on va voir après l'entraînement d’aujourd’hui, a-t-il souligné. Mais moi, je suis disponible pour lui, je crois que je suis en forme. S'il pense m'utiliser demain, en tant que partant ça m'étonnerait beaucoup, étant donné que j'ai seulement un jour, mais sur le banc, peut-être quelque minutes, moi j'aimerais bien, c'est sûr. Mon premier match, avec le club, à Montréal, ce serait assez spécial.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.