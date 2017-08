Justin Upton fait mal aux Orioles

Justin Upton a claqué un grand chelem en huitième manche, menant les Tigers de Detroit à un gain de 5-2 sur les Orioles, vendredi à Baltimore.

Il s’agit d’une 20e longue balle cette saison pour Upton, qui a terminé la rencontre avec deux coups sûrs.

Jim Adduci a aussi étiré les bras, croisant le marbre à deux reprises.

Justin Verlander (7-7) a passé sept manches sur la butte, concédant deux points et six coups sûrs, en plus de réaliser 10 retraits sur des prises.

Bruce Rondon a réalisé le sauvetage, son premier en 2017.

Dans le camp adverse, Tim Beckham et Manny Machado ont expédié un tir par-dessus la clôture.

Beckham a frappé quatre coups sûrs en autant de présences au bâton.

Mychal Givens (7-1) a subi son premiers revers de la saison, ayant été victime de quatre points, trois coups sûrs et une passe gratuite en une manche.