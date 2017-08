Eugenie Bouchard accède aux demi-finales en double à Washington

La Québécoise Eugenie Bouchard et sa partenaire américaine Sloane Stephens ont atteint la demi-finale en double à l’Omnium Citi de Washington, vendredi après-midi, à la suite de l’abandon de leurs rivales, la Roumaine Patricia Maria Tig et l’Ouzbèque Nigina Abouraimova.

En quart de finale de la compétition, le duo nord-américain avait gagné la manche initiale 6-2 et menait 1-0 dans la seconde quand ses opposantes ont lancé la serviette. Conséquemment, Bouchard et Stephens affronteront en soirée les favorites, soit l’Indienne Sania Mirza et Monica Niculescu, aussi de la Roumanie.

Pendant les 38 minutes qu’elles ont passées sur le court, les gagnantes ont réalisé trois bris en six occasions, profitant de trois doubles fautes du camp adverse. Elles ont dominé 33-18 pour le nombre de points remportés.

Après son passage dans la capitale des États-Unis, «Genie» se dirigera vers Toronto pour participer à la Coupe Rogers, un tournoi diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports.