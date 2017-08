Dix joueurs à surveiller à la Coupe Rogers

Le tableau de la Coupe Rogers de Montréal est cette année un heureux mélange d’expérience et de jeunesse.

D’un côté, les Roger Federer et Rafael Nadal, les vétérans auréolés de la première moitié de saison. De l’autre, les Dominic Thiem et Alexander Zverev, la relève qui fera bientôt figure de joueurs établis.

Avec une touche de fierté locale – Milos Raonic, Denis Shapovalov et Vasek Pospisil —, l’affiche est alléchante, quoiqu’assombrie par les forfaits de trois membres du top 5 et de Félix Auger-Aliassime.

1. Roger Federer

La horde de partisans du Maître a poussé un soupir de soulagement quand il a confirmé qu’il participerait au tournoi. Pour cause : le Suisse n’a plus joué à Montréal depuis 2011 et une défaite au troisième tour. À presque 36 ans — il les aura mardi —, Federer pourrait en être à sa dernière présence dans une ville qui lui a peu souri au fil de sa carrière. De ses 93 titres, aucun n’a été remporté au Stade Uniprix, mais son exceptionnel début de saison en fait le favori pour soulever le trophée à bout de bras dimanche prochain.

• Âge : 35 ans (08-08-1981)

• Classement actuel : 3

• Meilleur classement : 1er (02-02-2004)

• Fiche cette année : 31-2

• Fiche en carrière : 1111-247

• Titres cette année : 5

• Titres en carrière : 93

2. Rafael Nadal

Rares étaient ceux qui croyaient à un retour en force de Rafa, après des années de blessures et de contre-performances. Mais comme son éternel rival Roger Federer, l’Espagnol a bu dans la fontaine de Jouvence, atteignant la finale en Australie et enlevant un 10e titre sur l’ocre de Paris. Non, le Nadal de 2017 n’est pas parfait. Sa défaite aux mains de Gilles Muller en ronde des 16 de Wimbledon en témoigne. Mais l’ancien numéro 1 mondial est capable de génie cette saison et les spectateurs montréalais pourraient avoir droit pour la première fois à une finale de rêve l’opposant à Federer.

• Âge : 31 ans (03-06-1986)

• Classement actuel : 2

• Meilleur classement : 1er (18-08-2008)

• Fiche cette année : 46-7

• Fiche en carrière : 852-181

• Titres cette année : 4

• Titres en carrière : 73

3. Milos Raonic

Des contre-performances ont freiné la belle ascension du puissant Raonic, mais le Canadien sait briller devant les siens. Son premier coup d’éclat, il l’a signé à Montréal, quand il a poussé le 10e mondial Fernando Gonzalez jusque dans ses derniers retranchements au premier tour. C’était en 2009, et Raonic avait alors 19 ans. Quatre ans plus tard, il connaissait une semaine de rêve au Stade Uniprix, atteignant la finale avant de s’incliner devant un Rafael Nadal en grande forme. La magie opérera-t-elle cette année ? Certains joueurs de sa génération, dont Marin Cilic, semblent l’avoir dépassé, mais les favoris locaux ont tendance à faire vibrer le stade le temps de quelques matchs...

• Âge : 26 ans (27-12-1990)

• Classement actuel : 10

• Meilleur classement : 3 (21-11-2016)

• Fiche cette année : 26-9

• Fiche en carrière : 285-129

• Titre cette année : 0

• Titres en carrière : 8

4. Dominic Thiem

Il est jeune, il a un talent fou et quelques-unes des gloires du tennis lui ont déjà apposé l’étiquette de futur numéro 1. Thiem pourrait être le joueur à découvrir la semaine prochaine à Montréal. Il lui reste toutefois à faire ses classes dans les grands événements. L’Autrichien de 23 ans ne compte encore aucun titre en série Masters, mais son parcours jusqu’en finale à Madrid en mai a laissé entrevoir de belles choses. Comme un certain Rafael Nadal, Thiem est particulièrement à l’aise sur terre battue, mais ses aptitudes sur surface dure ne sont pas à dédaigner.

• Âge : 23 ans (03-09-1993)

• Classement actuel : 7

• Meilleur classement : 7 (06-06-2016)

• Fiche cette année : 38-16

• Fiche en carrière : 160-98

• Titre cette année : 1

• Titres en carrière : 8

5. Alexander Zverev

Il y a Dominic Thiem, mais il y a aussi Zverev. À seulement 20 ans, il a déjà sa place parmi les grands. Sa plus belle démonstration, l’Allemand l’a faite à Rome en mai, quand il a sèchement battu Novak Djokovic en finale pour s’adjuger son premier titre Masters. Lorsque Zverev foulera le court la semaine prochaine, les spectateurs auront devant leurs yeux une partie du futur du tennis masculin. Un futur qui s’annonce très excitant.

• Âge : 20 ans (20-04-1997)

• Classement actuel : 8

• Meilleur classement : 8 (31-07-2017)

• Fiche cette année : 36-13

• Fiche en carrière : 98-61

• Titre cette année : 3

• Titres en carrière : 4

6. Kei Nishikori

Comme Raonic, le Japonais a un peu perdu de sa superbe au cours des derniers mois. Prometteur quatrième mondial il y a deux ans, Nishikori n’est jamais parvenu à renverser l’ordre établi. Malgré tout, il demeure un joueur solide et constant, capable de se faufiler loin dans un tableau relevé. Il pourrait être l’une des belles surprises du tournoi.

• Âge : 27 ans (29-12-1989)

• Classement actuel : 9

• Meilleur classement : 4 (02-03-2015)

• Fiche cette année : 27-11

• Fiche en carrière : 328-153

• Titre cette année : 0

• Titres en carrière : 11

7. Grigor Dimitrov

On l’a longtemps qualifié de petit Federer en raison des similitudes entre leurs styles de jeu. Les années passent et il semble certain que Dimitrov n’aura pas le quart de la carrière du Suisse, mais il demeure l’un des joueurs les plus intéressants à voir performer. Son manque de constance reste son plus grand défaut, mais il a été capable cette année de quelques coups d’éclat, dont un carré d’as à Melbourne en janvier.

• Âge : 26 ans (06-05-1991)

• Classement actuel : 11

• Meilleur classement : 8 (04-08-2014)

• Fiche cette année : 27-12

• Fiche en carrière : 235-154

• Titre cette année : 2

• Titres en carrière : 6

8. Jo-Wilfried Tsonga

Le Français ne rajeunit pas, mais il fait partie de ce contingent de joueurs encore capables de belles performances passé 30 ans. Après un début de saison solide, il a enchaîné les mauvaises sorties. Des déboires qui ont culminé à Roland-Garros, où le chouchou des fans s’est fait montrer la porte dès le premier tour. Mais Tsonga a souvent bien fait en sol canadien, remportant même le titre à Toronto en 2014 après avoir battu Djokovic, Murray et Federer au cours de la semaine.

• Âge : 32 ans (17-04-1985)

• Classement actuel : 12

• Meilleur classement : 5 (27-02-2012)

• Fiche cette année : 25-8

• Fiche en carrière : 413-188

• Titres cette année : 3

• Titres en carrière : 13

9. Tomas Berdych

Ex-abonné du top 10 mondial, le vétéran a signé l’un de ses plus beaux parcours il y a quelques semaines à Wimbledon. Défait en demi-finale par Federer, Berdych semblait avoir retrouvé le mordant qui lui a permis de se maintenir parmi l’élite durant des années. Ce n’est pas le joueur au palmarès le plus prestigieux, mais le Tchèque a souvent connu de fructueuses semaines en tournoi Masters.

• Âge : 31 ans (17-09-1985)

• Classement actuel : 14

• Meilleur classement : 4 (18-05-2015)

• Fiche cette année : 31-14

• Fiche en carrière : 612-317

• Titre cette année : 0

• Titres en carrière : 13

10. Denis Shapovalov

Le tableau risque d’être ardu dès le départ pour le jeune Shapovalov, mais gagne ou perd, il aura l’occasion de laisser une belle carte de visite à la foule du Stade Uniprix. À 18 ans, il est avec Auger-Aliassime l’avenir du tennis canadien, mais aussi l’avenir du tennis masculin. L’an dernier à Toronto, il avait évincé le 19e mondial Kyrgios au terme d’un match en trois manches. Malgré son manque d’expérience, il pourrait encore créer une jolie surprise. Sinon, ce sera partie remise.

• Âge : 18 ans (15-04-1999)

• Classement actuel : 134

• Meilleur classement : 130 (24-07-2017)

• Fiche cette année : 1-5

• Fiche en carrière : 3-7

• Titre cette année : 0

• Titre en carrière : 0