Daniel Royer joueur du mois

Le milieu de terrain des Red Bulls de New York Daniel Royer a reçu le titre de joueur du mois de juillet dans la Major League Soccer (MLS), vendredi.

L’Autrichien a inscrit six buts et une mention d’aide pour aider les siens à remporter leurs quatre rencontres, incluant celle de samedi contre l’Impact de Montréal, qu’ils ont démoli au compte de 4-0. D’ailleurs, le joueur de 27 ans a réalisé un doublé du Bleu-Blanc-Noir, capitalisant sur un tir de pénalité en première demie et ajoutant un filet tard dans la partie.

Auteur de 10 buts cette saison, Royer a aussi touché la cible deux fois en autant de minutes face aux Earthquakes de San Jose, le 19 juillet.

Installés au quatrième rang de l’Association de l’Est de la MLS avec une fiche de 11-8-2 et 35 points au compteur, les Red Bulls visiteront le New York City FC, dimanche.