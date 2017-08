Daniel Murphy se charge des Cubs

Le joueur de deuxième but Daniel Murphy a connu toute une journée de travail, cognant deux longues balles pour procurer une victoire de 4-2 aux Nationals de Washington aux dépens des Cubs, vendredi après-midi à Chicago.

L’ancien des Mets de New York a étiré les bras pour une première fois au cours de la manche initiale. Howie Kendrick l’a précédé au marbre.

Murphy, qui a terminé le duel avec trois coups sûrs et autant de points produits, est ensuite revenu à la charge à la sixième reprise, réalisant une claque en solo. Il compte 19 coups de canon depuis le début du calendrier régulier.

Kendrick a pour sa part obtenu deux coups sûrs, touchant la plaque deux fois.

Le voltigeur Bryce Harper a placé la balle en lieu sûr à deux reprises, augmentant sa moyenne au bâton de la saison à ,326.

Au monticule, Tanner Roark (9-7) a concédé deux points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et un tiers, méritant un neuvième gain cette année.

L’ancien des Athletics d’Oakland Sean Doolittle a savouré son huitième sauvetage en 2017.

Du côté des Cubs, Kyle Hendricks (4-4) n’a pas été vilain, ayant alloué trois points, cinq coups sûrs et deux passes gratuites en sept tours au bâton.

Javier Baez a cogné son 15e circuit de la saison en septième manche pour réduire l’écart à un point.

La formation de l’Illinois a échappé ses trois derniers matchs.

Les deux équipes croiseront de nouveau le fer samedi après-midi. Le droitier John Lackey sera sur la butte pour les Cubs. Le vétéran sera opposé à Edwin Jackson.