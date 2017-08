Coupe Rogers: Eugenie Bouchard face à une qualifiée au 1er tour

La Québécoise Eugenie Bouchard devra affronter une joueuse issue des qualifications lors du premier tour de la Coupe Rogers de Toronto.

Le tirage au sort a été effectué, vendredi.

Bouchard, 73e raquette mondiale, a obtenu un laissez-passer de la part des organisateurs du tournoi.

La jeune Canadienne Bianca Andreescu croisera le fer avec la Hongrois Timea Babos (42e) alors que la Québécoise Françoise Abanda se mesurera à la Tchèque Lucie Safarova (41e).

Plus de détails suivront.

