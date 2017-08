Catharine Pendrel ne pense pas à la retraite

Ce n’est pas demain la veille que Catharine Pendrel accrochera son vélo. À 36 ans, la Néo-Brunswickoise, deux fois championne du monde, a toujours le feu sacré et ne ferme pas la porte à embrasser l’aventure olympique de nouveau, en 2020.

Médaillée de bronze aux Jeux de Rio, Pendrel écoule la première de deux années de son contrat avec Clif Pro Team. Si elle sait d’ores et déjà qu’elle sera en piste l’année prochaine, Pendrel laisse planer le doute sur ses intentions pour la suite, bien que la possibilité de poursuivre sa carrière jusqu’aux sélections olympiques pour Tokyo figure dans ses cartes.

«Oui, je crois que je pourrais courir jusqu’à Tokyo, a répondu en entrevue cette légende vivante du vélo de montagne au pays en marge de la Coupe du monde au mont Sainte-Anne. Il y a des femmes comme Sabine Spitz (45 ans) et Gunn-Rita Dahle Flesjaa (44 ans) qui démontrent que c’est possible de continuer. Je crois que tout est lié à la même motivation que tu as et je ne crois pas que l’âge change ta motivation [à courir] ou la diminue.

J’ai encore la passion et il reste que c’est un boulot assez incroyable ! Parfois, tu penses aux autres choses dans ta vie que tu aimerais essayer et, quand j’ai plus le moral à plat, je me rappelle que j’ai sûrement le meilleur boulot ! Oui, certaines journées sont plus difficiles, mais c’est comme dans tout autre travail.»

Saison plus difficile

Pendrel revient à Beaupré, là où elle avait survolé le parcours de façon spectaculaire l’an dernier pour rafler l’or, alors qu’elle connaît un lendemain de veille olympique moins fructueux. 17e au classement de la Coupe du monde, la Canadienne sera à la recherche d’un huitième podium au MSA et d’un premier cette saison lors de l’épreuve de cross-country de dimanche.

«Il y a beaucoup de coureuses qui sont très fortes depuis le début de la saison et l’an passé a été une très grosse année en termes d’énergie, a reconnu Pendrel, qui a régné sur la montagne à quatre reprises depuis le début de sa carrière. Parfois, c’est dur de performer lors de la saison suivant celle où tu avais un énorme objectif [les Jeux olympiques]. Cette année, sans que ce soit nécessairement intentionnel, c’est un peu un nouveau souffle. Mais je me sens de plus en plus forte.»

Comment explique-t-elle tous ses succès en sol québécois ? «Je suis confiante sur ce parcours et j’aime le fait que ce soit très difficile, autant physiquement que techniquement. Puis, ça aide, d’avoir tout le soutien du public pendant la course, ça te donne une poussée d’adrénaline supplémentaire.»