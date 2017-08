«Aucune chance» de voir Hazard débarquer à Barcelone

L'entraîneur de Chelsea a signifié vendredi au FC Barcelone, en quête d'un successeur à Neymar transféré au PSG pour 222 millions d'euros, qu'il n'y avait aucune chance qu'Eden Hazard rejoigne le club espagnol.



«Il y a des rumeurs. Eden est très heureux de rester avec nous et de commencer la nouvelle saison», a affirmé le manager italien des champions d'Angleterre en titre.



«Et si les Blues recevaient une offre astronomique, à la Neymar, pour son international belge, comme des médias britanniques l'assurent ? "On est en train d'essayer d'acheter des joueurs, pas de les vendre. Autrement, on aurait encore moins de joueurs et on aurait des problèmes», a répondu Conte.



Hazard, qui soigne actuellement une blessure à la cheville droite, manquera les premières journées de Premier League avec les champions en titre.



Le transfert retentissant de Neymar du Barça au Paris SG, jeudi, devrait provoquer un jeu de chaises musicales entre les vedettes des grands clubs européens d'ici la fin du mercato estivale, le 31 août.



«C'est une somme impressionnante, 200 millions de livres (222 M EUR). Si le PSG a les moyens de le faire, pourquoi pas ?», a-t-il commenté.



«Pour un joueur normal, vous devez dépenser 40 ou 50 millions de livres (44 ou 55 M EUR). Pour un grand joueur, vous devez être prêt à dépenser cet argent», a-t-il analysé.