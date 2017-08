Sharapova n'ira pas à la Coupe Rogers

À moins d'une semaine du début de la Coupe Rogers, la Russe Maria Sharapova a déclaré forfait, jeudi.

Tennis Canada a annoncé jeudi qu’une blessure empêche la détentrice de cinq titres de Grands Chelems de participer au tournoi de Toronto.

«Je suis triste de devoir faire l’impasse sur la Coupe Rogers», confiait Sharapova.

«Je suis très reconnaissante envers les organisateurs de m’avoir accordé un laissez-passer et envers les amateurs du soutien qu’ils m’ont toujours offert. Je suis déçue qu’une blessure m’éloigne encore une fois des terrains et je vais faire tout en mon pouvoir pour revenir au jeu le plus rapidement possible», a-t-elle déclaré par la voie d'un communiqué.

Plus de détails à venir.